Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Σητεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη… του Εγκέλαδου το μεσημέρι της Κυριακής στο Λασίθι.

-

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4.2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 13:38 το μεσημέρι της Κυριακής, στη θαλάσσια περιοχή του Λασιθίου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 70 χιλιόμετρα νοτιο- νοτιοανανατολικά της Ζάκρου Λασιθίου, με εστιακό βάθος 4,7 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 460 χλμ. Νοτιοανατολικά των Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον “θέλει” να έχει δύο χρόνια ζωής

Ελευσίνα – βία ανηλίκων: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από συμπλοκή

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε