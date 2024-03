Κόσμος

Γαλλία - Εμίλ: Βρέθηκαν οστά που ανήκουν στο εξαφανισμένο 2χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν εξαφανίστηκε στις 8 Ιουλίου, ο Εμίλ είχε μόλις φτάσει για τις καλοκαιρινές διακοπές στο εξοχικό σπίτι των παππούδων του.

-

Οστά που αντιστοιχούν στο σώμα του μικρού Εμίλ, ενός παιδιού δυόμιση ετών που εξαφανίστηκε πριν από εννέα μήνες στην περιοχή Άλπ-ντε-Οτ-Προβάνς, στη νοτιοανατολική Γαλλία, βρέθηκαν χθες Σάββατο, σήμερα η εισαγγελία της Αιξ-αν-Προβάνς.

«Το Σάββατο η εθνική αστυνομία ενημερώθηκε για την κάλυψη των οστών κοντά στον οικισμό Βερνέτ», των αναλύσεων γενετικής ταυτοποίησης κατέστη δυνατό «να συμπεράνουμε σήμερα ότι τα οστά του παιδιού Εμίλ Σολέγ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας Ζαν-Λικ Μπασόν.

Όταν εξαφανίστηκε στις 8 Ιουλίου, ο Εμίλ είχε μόλις φτάσει για τις καλοκαιρινές διακοπές στο εξοχικό σπίτι των παππούδων του από την πλευρά της μητέρας του και δύο γείτονες ισχυρίζονται ότι τον είδα στον κεντρικό δρόμο του χωριού Οτ-Βερνέ, αλλά με αντικρουόμενες μαρτυρίες.

Η ανακοίνωση της εισαγγελίας αναφέρει ότι σε εξέλιξη βρίσκεται και εγκληματολογική έρευνα ενώ η αστυνομία πραγματοποιεί "επιπλέον έρευνες" στην περιοχή όπου βρέθηκαν τα οστά.

Τελευταία φορά που είχε θεαθεί ο Εμίλ ήταν με τον 58χρονο παππού του. Έκτοτε η τύχη του αγνοούνταν και οι ερευνητές δεν απέκλεισαν κανένα ενδεχόμενο περιλαμβανομένης της απαγωγής και της ανθρωποκτονίας.Ο Ενας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι είδε τον παππού του, φυσιοθεραπευτή-οστεοπαθητικό, να κόβει ξύλα έξω από το σπίτι του περίπου την ώρα που φέρεται ότι το παιδί χάθηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλιάς Κάρολος: Δημοσίευμα τον “θέλει” να έχει δύο χρόνια ζωής

Ελευσίνα – βία ανηλίκων: Στο νοσοκομείο 15χρονη μετά από συμπλοκή

Αφρικανική σκόνη: Τι πρέπει να προσέχουμε