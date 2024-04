Οικονομία

Δόμνα Μιχαηλίδου: Βάσει του νέου κατώτατου μισθού θα δοθεί το δώρο του Πάσχα

Η υπουργός Εργασίας μίλησε στον ΑΝΤ1 για την αύξηση του κατώτατου μισθού και το πως επηρεάζει μια σειρά από επιδόματα.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η υπουργός Εργασίας για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που από σήμερα είναι στα 830 ευρώ μεικτά.

Όπως είπε, το δώρο του Πάσχα, αλλά και το επίδομα αδείας θα υπολογιστούν βάσει του νέου κατώτατου μισθού.

Από την αύξησή του επηρεάζονται επίσης 13 κατηγορίες επιδομάτων. Μεταξύ αυτών και το επίδομα ανεργίας, που από σήμερα ανέρχεται στα 510 ευρώ.

«Το επίδομα μητρότητας επεκτείνεται και σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ διατυπώνοντας τον στόχο για το μέλλον του κατώτατου μισθού είπε ότι, «στόχος μας είναι στο τέλος του 2027 ο κατώτατος μισθός να είναι 950 ευρώ», αναφέροντας πως η χώρας μας βρίσκεται πλέον στη μέση του ευρωπαϊκού μέσου όρου όσο αφορά στο ύψος του κατώτατου μισθού.

Απαντώντας στο ερώτημα για το αν η νέα αύξησή του είναι αρκετή συγκριτικά με τις αυξήσεις στις τιμές των αγαθών και τα ενοίκια, απάντησε πως συνολικά η κυβέρνηση καταπολεμά την ακρίβεια με μέτρα όπως οι έλεγχοι και υπογράμμισε πως, «το σημαντικό είναι το νοικοκυριό να δει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τις έχουμε μειώσει ήδη 5%», κατέληξε, επισημαίνοντας πως πρόκειται για πολύ λεπτή ισορροπία.

