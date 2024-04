Κοινωνία

Κιβωτός του Κόσμου: Ο πατήρ Αντώνιος στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δίκη αφορά καταγγελίες φιλοξενουμένων για κακοποιητικές συμπεριφορές.

-

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρέθηκε και πάλι σήμερα ο πατήρ Αντώνιος, προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση που αφορά καταγγελίες φιλοξενουμένων στην Κιβωτό, οι οποίες αφορούν κακοποιητικές συμπεριφορές και τιμωρίες. Όλες αυτές οι καταγγελίες είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη δίκη έχει αναβληθεί ήδη δυο φορές και σήμερα δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθεί καθώς η γραμματέας του δικαστηρίου βρίσκεται σε στάση εργασίας ως τις 11:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Τουρκία – Ερντογάν: Η 31η Μαρτίου δεν είναι το τέλος για μας

Δόμνα Μιχαηλίδου: Βάσει του νέου κατώτατου μισθού θα δοθεί το δώρο του Πάσχα

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στις πτήσεις από τη σκόνη και την ομίχλη (εικόνες)