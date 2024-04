Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Μεταγραφική βόμβα με 24χρονο NBAer

Σε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της Ιστορίας του φαίνεται να προχωρά ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, απέκτησε τον ΝΒΑer Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο 24χρονος Πόρτερ αγωνίστηκε πέρυσι με τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς με τους οποίους είχε 19,2 πόντους, 5,3 ριμπάουντ, 5,7 ασίστ και 1.4 κλεψίματα σε 34 λεπτά συμμετοχής.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε συλληφθεί για ξυλοδαρμό της συντρόφου του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει το τετραετές συμβόλαιο αξίας 63 εκ δολαρίων, που είχε υπογράψει τον Οκτώβριο του 2022.

Συνολικά ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ έχει αγωνιστεί σε 196 ματς του ΝΒΑ έχοντας κατά μέσο όρο 15.3 πόντους, 5 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ.

