Εκλογές - Τουρκία: “Δεν κέρδισε η αντιπολίτευση, έχασε ο Ερντογάν”

Ποια είναι η "ανάγνωση" των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ερντογάν

Για ιστορική νίκη κάνει λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) αν και στο κυβερνητικό στρατόπεδο η ανάγνωση είναι πως «δεν κέρδισε το CHP αλλά έχασε ο κυβερνών κόμμα ΑΚΡ». Το ΑΚΡ και ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν πλήρωσαν για την οικονομία, τον πληθωρισμό και τις συντάξεις.

Άλλαξε ο χάρτης της Τουρκίας

Ο χάρτης της Τουρκίας άλλαξε έπειτα από σχεδόν 50 χρόνια με το CHP να παίρνει την πρωτιά και το ΑΚΡ να λαμβάνει τη δεύτερη θέση για πρώτη φορά έπειτα από το 2002. Στον χάρτη εμφανίζεται και το ισλαμικό Κόμμα Νέας Ευημερίας το οποίο παίρνει πλέον την τρίτη θέση διεκδικώντας ρόλο ρυθμιστή. Με καταμετρημένο το 99% το CHP κερδίζει στο σύνολο της Τουρκίας το 37,74% και το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ακολουθεί με 35,49%. Τρίτο το ισλαμικό κόμμα Νέας Ευημερίας με 6.19% και ακολουθούν το φιλοκουρδικό κόμμα DEM με 5,68%, το ακροδεξιό ΜΗΡ με 4,98% και το Καλό Κόμμα με 3,77%, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου

Για πρώτη φορά μετά το 1977 το CHP είχε λάβει ποσοστό ρεκόρ στις εκλογές του 1977 με τον τότε Πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετζεβίτ. Τώρα μετά από 47 χρόνια με ηγέτη Οζγκιουρ Οζέλ το CHP έγινε πρώτο. Για πρώτη φορά κέρδισε τον δήμο Κιρίκαλε (40 εκκλησιών). Κέρδισε για πρώτη φορά μετά το 1989 το Αντίγιαμαν, μετά το 1977 την Αμάσια. Επίσης κέρδισε με διαφορά στο Ντένιζλι, Μανισα, Προύσα, Μπαλίκεσιρ. Το CHP μετά τις παραλιακές περιοχές ανοίχτηκε και στην Ανατολία.

Το ΑΚΡ έχασε 15 δήμους σε σχέση με το 2019. Η Προύσα και η Αφιόν που ήταν κάστρο κυβερνητικής συμμαχίας πέρασε στο CHP. Οι δήμοι ΜΗΡ από 11 υποχώρησαν στους 8. Το φιλοκουρδικό DEM κέρδισε 10 δήμους, το ισλαμικό κόμμα Νέας Ευημερίας 2 και το Καλό Κόμμα 1. Tο Καλό Κόμμα είχε μεγάλη απώλεια καθώς από 9,9% που έλαβε το 2023 υποχώρησε στο 3,77%

Στις περιοχές σεισμού άλλαξαν οι ισορροπίες.

Η συμμαχία ΑΚΡ – ΜΗΡ πήρε 6 δήμους από 11, δύο λιγότερους από ό,τι είχαν το 2019. Η Αντιόχεια πέρασε από CHP στο ΑΚΡ επειδή ο υποψήφιος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν μπλεγμένος σε σκάνδαλα. Το ΑΚΡ έχασε Ντίγιαμαν και Κιλις και πέρασαν στο CHP. Το ΑΚΡ έχασε και Σανλιούρφα που πέρασε στο ισλαμικό Κόμμα Νέα Ευημερία

Στην Κων/πολη, από τις 39 συνοικίες οι 26 πέρασαν στο CHP. Η κυβερνητική συμμαχία έχασε Τούζλα, Σκούταρι, Τσεκμέκιοϊ,, Σαντζάκτεπε, Σιλίβρι, Εγιούπσουλταν και Μπέγιογλου.

Η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές μειώθηκε στο 74,55%.

Τί θα κάνει ο Ιμάμογλου αυτή τη φορά;

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κερδίζοντας και την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, διασφάλισε την ευκαιρία να αφήσει τη θέση του ως δήμαρχος σε περίπτωση που αποφασίσει να αποχωρήσει, σε ένα μέλος του CHP ενώ έχει ξεκινήσει η συζήτηση να κινηθεί για να αναλάβει αρχηγός του κόμματος.

Ωστόσο είναι και αυτοί που βλέπουν τον Ιμάμογλου να έχει πάρει απόσταση από τις προεδρικές εκλογές του 2028 καθώς υποστηρίζουν ότι στο κάδρο πλέον να έχει μπει και ο δήμαρχος Άγκυρας του CHP Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος φλερτάρει επίσης τόσο με τη θέση του αρχηγού του κόμματος όσο και με τη θέση του προέδρου της χώρας. Και αυτό γιατί ο Μανσούρ Γιαβάς αισθάνεται ότι πέτυχε μεγαλύτερη νίκη από τον Ιμάμογλου καθότι κέρδισε τον ανθυποψήφιό του στην Άγκυρα με 29 μονάδες διαφορά, ενώ ο Ιμάμογλου κέρδισε με σχεδόν 12 μονάδες διαφορά. Η εκτίμηση ωστόσο μέσα στο κόμμα του είναι ότι ο Μανσούρ Γιαβάς είναι εξαιρετικός δήμαρχος αλλά για πρόεδρος της χώρας θέλουν τον Ιμάμογλου.

Από την άλλη όμως υπάρχει και η εκτίμηση ότι το αποτέλεσμα των εκλογών πιο πολύ ηρέμησε τον αρχηγό του CHP Oζγκιούρ Οζέλ ο οποίος πλέον απελευθερώθηκε από τη σκιά και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου που ήθελε να επιστρέψει ως αρχηγός του κόμματος αλλά και του Εκρέμ Ιμάμογλου. Τώρα είναι βέβαιο ότι δεν επιστρέφει ο Κιλιτσντάρογλου. Φαίνεται ότι τώρα θα υπάρξει μια μάχη για την εξουσία μεταξύ εντός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταξύ Ιμάμογλου, Γιαβάς και Οζέλ.

Πως θα κινηθεί ο Ερντογάν;

Ο Τούρκος Πρόεδρος σεβάστηκε το αποτέλεσμα των εκλογών και παραδέχτηκε την ήττα του λέγοντας ‘ουδέν κακό αμιγές κακού’. Η εκτίμηση τώρα είναι πως θα συνεχίσει το οικονομικό πρόγραμμα που ξεκίνησε με τον Υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν θα προγραμματίσει τώρα τον χρονο του έχοντας μπροστά του 4 χρόνια χωρίς εκλογές. Εκτιμάται επίσης ότι από τον Απρίλιο θα επικεντρωθεί στην διπλωματία ενώ ταυτόχρονα θα εργαστεί για τις εκλογές του 2028 από σήμερα. Αναμένονται ωστόσο αλλαγές στο κόμμα και το υπουργικό.

Ο Ερντογάν είχε αναλάβει προσωπικά το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας. Μόνο το τελευταίο 48ωρο πριν από τις εκλογές οργάνωσε έξι προεκλογικές συγκεντρώσεις, όλες στην Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο πράττουν και οι υπουργοί του που «όργωσαν» την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που οδήγησε όμως στη αφάνεια τον Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι ιδιαίτερα χαρισματικός.

Μέσω της νίκης του Κουρούμ ο Ερντογάν ήλπιζε ότι θα αποκτούσε πολιτικό εκτόπισμα για να χαλυβδώσει ακόμη περισσότερο την εξουσία του, ίσως και με Συνταγματική αλλαγή.

Η Κωνσταντινούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων επισήμως, ίσως και των 20 εκατομμυρίων ανεπίσημα, πληθυσμιακά είναι μεγαλύτερη από 131 χώρες του κόσμου, παράγει το 30 έως 40% του τουρκικού ΑΕΠ, διαχειρίζεται έναν τεράστιο προϋπολογισμό και κατέχει τα ακριβότερα «φιλέτα» ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Η μεγαλούπολη θα ήταν σημαντικό «περιουσιακό στοιχείο» για να ενισχύσει την εξουσία του ο Ερντογάν.

Το πολιτικό σκηνικό τώρα την επόμενη ημέρα για τον Ερντογάν, μετά τη νίκη Ιμάμογλου, είναι εντελώς διαφορετικό και ο Τούρκος πρόεδρος θα πρέπει να βρει τρόπους διαχείρισης με το μικρότερο δυνατό κόστος.

