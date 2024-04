Οικονομία

Φορολογικοί έλεγχοι: Όλες οι αλλαγές που έρχονται

Μεταξύ άλλων, οι ελεγκτές θα καταγράφουν με συσκευές ήχου και εικόνας κάθε δευτερόλεπτο ελέγχων εκτός υπηρεσίας.

Σαφείς κανόνες για τους φορολογικούς ελέγχους έρχεται να καθιερώσει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τις αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Οι έλεγχοι θα έχουν πια συγκεκριμένα όρια και δεν θα μπορούν να «ξεχειλώνουν», οι ελεγκτές θα καταγράφουν με συσκευές ήχου και εικόνας κάθε δευτερόλεπτο ελέγχων εκτός υπηρεσίας ενώ αποσαφηνίζονται οι έννοιες του μερικού, πλήρους, επιτόπιου ή απομακρυσμένου ελέγχου, σύμφωνα με το euro2day.gr.

Στα άρθρα 27 έως 35 του νομοσχεδίου το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ορίζουν:

Όρια: Τίθεται ανώτατο χρονικό όριο για την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, κατ’ αρχήν ένα έτος από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου, με δυνατότητα παράτασης για 6 μήνες, αν εν τω μεταξύ έχει ξεκινήσει ο έλεγχος και άλλους 6 μήνες με την προϋπόθεση αν κατά το διάστημα αυτό είναι εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου. Σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη μέγιστη διάρκεια του ελέγχου, η οποία προσδιορίζεται από τους υπαλλήλους που τον διενεργούν. Η διάρκεια του ελέγχου δεν αναστέλλει, ούτε επιμηκύνει τον χρόνο παραγραφής. Είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που αιτιολογούνται ειδικώς.

On camera. Οι ελεγκτικές ενέργειες των οργάνων της Φορολογικής Διοίκησης εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, περιλαμβανομένων και των επιτόπιων ελέγχων, καθώς και οι συναλλαγές τους με φορολογούμενους εντός αυτών ή μέσω συστήματος τηλεπικοινωνίας, καταγράφονται με τη χρήση συστημάτων λήψης ή καταγραφής ήχου και εικόνας. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ορίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία φυλάσσει το καταγραφέν οπτικοακουστικό υλικό για χρονικό διάστημα 5 ετών. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Φορολογική Διοίκηση και από τους φορολογούμενους, οι οποίοι αποκτούν πρόσβαση σε αυτό με αίτησή τους.





