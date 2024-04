Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόσχευση - Ιωάννινα: Μητέρα χάρισε ζωή στην κόρη της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά το ζευγάρι πατέρα - κόρης από την Κρήτη, δότη και λήπτριας αντίστοιχα, το συγκινητικό σκηνικό επαναλήφθηκε με μία μητέρα και την κόρη της, από τα Ιωάννινα

-

(εικόνα αρχείου)

Τρεις μήνες μετά την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη στη χώρα μας, και στο νοσοκομείο Λαϊκό, η επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τον Καθηγητή Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονικά Υπεύθυνο της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Ηπατος του Λαϊκού, κ. Γιώργο Σωτηρόπουλο, επανέλαβε το ιατρικό επίτευγμα.

Μετά το ζευγάρι πατέρα - κόρης από την Κρήτη, δότη και λήπτριας αντίστοιχα, που υποδέχθηκαν το 2024 με μια νέα οπτική για τη ζωή, χάρη στη μεταμόσχευση της 23χρονης Ελένης με μόσχευμα από τον πατέρα της, Σπύρο, το συγκινητικό σκηνικό επαναλήφθηκε με μία μητέρα και την κόρη της, από τα Ιωάννινα.

Η δεύτερη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, και πλέον, όπως πληροφορείται το ygeiamou.gr, δότρια και λήπτρια αναρρώνουν ομαλά στο Λαϊκό.

Η 42χρονη μητέρα δώρισε τον δεξιό λοβό από το ήπαρ της στην 21χρονη κόρη της, η οποία έπασχε από κίρρωση ήπατος λόγω κυστικής ίνωσης. Η 21χρονη είχε διαγνωστεί με ινοκυστική νόσο, σε ηλικία 4 μηνών. Παρέμενε επί χρόνια σχεδόν ασυμπτωματική από τους πνεύμονες, αλλά στην ηλικία των 15 χρόνων άρχισε να έχει συμπτώματα. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε κίρρωση ήπατος, ενώ η πνευμονική της λειτουργία επιβαρύνθηκε μετά από λοίμωξη από κορωνοϊό.

Η νεαρή ασθενής παρακολουθείται για την κυστική ίνωση στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο (από την πνευμονολόγο κυρία Διαμαντέα) και για την ηπατική κίρρωση στο Λαϊκό Νοσοκομείο (από τον ηπατολόγο κ. Χολόγκιτα).

Κατά πληροφορίες, η πρώτη μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη που είχε γίνει στις αρχές του έτους έδωσε το έναυσμα στη 42χρονη γυναίκα για τη διερεύνηση της ιατρικής λύσης της μεταμόσχευσης στο πρόβλημα της κόρης της. Η επικοινωνία με το Λαϊκό και την ομάδα του Καθηγητή Σωτηροπούλου ήταν άμεση και δρομολογήθηκαν όλα όσα προβλέπονται από το σχετικό πρωτόκολλο για τη συγκεκριμένη μεταμόσχευση.

Ολα κύλησαν ομαλά, τόσο με την αφαίρεση του δεξιού ηπατικού λοβού της δότριας όσο και με τη μεταμόσχευσή του στην 21χρονη ασθενή.

Μητέρα και κόρη νοσηλεύτηκαν στη ΜΕΘ, χωρίς να χρειαστούν διασωλήνωση, μετά τη χειρουργική επέμβαση. Μάλιστα, η 42χρονη από χθες νοσηλεύεται στην Πτέρυγα Μεταμοσχεύσεων, όπου αναμένεται σήμερα να μεταφερθεί και η κόρη της.

Η συμβολή του προσωπικού του νοσοκομείου ήταν καταλυτική -και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά για να προετοιμαστεί και να ολοκληρωθεί αυτή τη απαιτητική και δύσκολη μεταμόσχευση.

«Πολλοί προσήλθαν εκτός εφημερίας, προκειμένου να λειτουργήσει την περασμένη Παρασκευή μία επιπλέον χειρουργική αίθουσα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω εγκάρδια όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου, που συμμετείχε στην όλη διαδικασία. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους συναδέλφους χειρουργούς, αναισθησιολόγους, εντατικολόγους, ηπατολόγους, αιματολόγους και ακτινολόγους, τους νοσηλευτές του χειρουργείου, του αναισθησιολογικού τμήματος, της εντατικής και της πτέρυγας μεταμοσχεύσεων, τις συντονίστριες μεταμοσχεύσεων, το παραϊατρικό και τεχνολογικό προσωπικό και την Διοίκηση του Νοσοκομείου για τις προσπάθειες που κατέβαλαν και τη σημαντική συμβολή καθενός από τη θέση του» λέει στο ygeiamou.gr ο καθηγητής, κ. Σωτηρόπουλος. Σημαντική κρίνει τέλος και τη συμβολή του τύπου στην ανάδειξη της μεταμόσχευσης, καθώς άνοιξε δίαυλο επικοινωνίας με την επιστήμη και την κοινωνία για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές στην Τουρκία – Ερντογάν: Η 31η Μαρτίου δεν είναι το τέλος για μας

Δόμνα Μιχαηλίδου: Βάσει του νέου κατώτατου μισθού θα δοθεί το δώρο του Πάσχα

Θεσσαλονίκη: Προβλήματα στις πτήσεις από τη σκόνη και την ομίχλη (εικόνες)