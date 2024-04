Κοινωνία

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο κέντρο της Αθήνας - Δεκάδες προσαγωγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές και έρευνες κατ' οίκον. Τι ερευνά η αστυνομία.

-

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές της Αττικής, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη μελών μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης.

Οπως αναφέρουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές της ΕΛΑΣ, έως αυτή την ώρα έχουν πραγματοποιηθεί πενήντα προσαγωγές, ενώ αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τις εξήντα.

Οι προσαγωγές στην Αττική αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τις έως τώρα προσαγωγές πρόκειται να μετατραπούν σε συλλήψεις περισσότερες από τριάντα. Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαξίμου: Κουτνατζής και Βορίδης οι αντικαταστάτες Παπασταύρου και Μπρατάκου

Μεταμόσχευση - Ιωάννινα: Μητέρα χάρισε ζωή στην κόρη της

Βέροια: Φονική πτώση αυτοκινήτου σε στάση λεωφορείου (βίντεο)