Κοινωνία

Κολωνός - 12χρονη: Κανένα ελαφρυντικό για μάνα, “53χρονο” και “Μιχάλη”

Τι ανακοίνωσε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τους καταδικσθέντες σχετικά με την πολύκροτη, δυσώδη υπόθεση.

Της Λίας Κοντοπούλου

Όχι στην αναγνώριση ελαφρυντικών για τον "53χρονο" (σημ: σήμερα 55χρονο) βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση του Κολωνού ανακοίνωσε πριν από λίγο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Με την μη αναγνώριση ελαφρυντικών στον 55χρονο, τα ισόβια θεωρούνται μονόδρομος, σύμφωνα με τους δικηγόρους της υπόθεσης.

Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από δικαστές και ενόρκους.

Κατά πλειοψηφία 6-1 το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά ούτε στη μητέρα της 12χρονης, ενώ ομόφωνα δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά ούτε στον 59χρονο «Μιχάλη».

Στους υπολοίπους 17 καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.

Το δικαστήριο έχει διακόψει για τη λήψη απόφασης επί των ποινών.

Η εισαγγελική πρόταση

Να μην αναγνωριστούν ελαφρυντικά ούτε στον 55χρονο βασικό κατηγορούμενο ούτε στη μητέρα της 12χρονης πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Αναφορικά με τον ιδιοκτήτη mini market ο οποίος έχει καταδικαστεί κατά πλειοψηφία και για βιασμό και για μαστροπεία με θύμα την ανήλικη και δυνητικά βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμα και με την ποινή των ισοβίων, εάν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά, η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου «λόγω των ειδεχθών πράξεων για τις οποίες καταδικάστηκε».

Αντιστοίχως η εισαγγελέας ζήτησε να απορριφθεί το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου που ζήτησε η υπεράσπιση της μητέρας της 12χρονης λόγω «της

απαξίας του αδικήματος της εκβίασης και της παραμέλησης που είχε επιδείξει στην κόρη της».

Να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό ζήτησε η εισαγγελέας και για τον 59χρονο συνταξιούχο ναυτικό με το προσωνύμιο «Μιχάλης».

Για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους που έχουν καταδικαστεί ως πελάτες ζήτησε να αναγνωριστούν ελαφρυντικά μόνο σε όσους άπαξ συνευρέθηκαν ερωτικά με την 12χρονη, ενώ σε έναν ζήτησε να αναγνωριστεί το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

