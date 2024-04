Πολιτική

Πρόταση δυσπιστίας - Ανδρουλάκης: Δεν συναντήθηκα με τον Μαρινάκη, αλλά με τον “Μαρινάκο” (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον ΑΝΤ1 για το δυστύχημα στα Τέμπη, τον Πρωθυπουργό και τον Κώστα Αχ. Καραμανλή. Γιατί επιτέθηκε στον Κασσελάκη. Ποιος είναι ο στόχος του στις ευρωεκλογές.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφορικά με την πρόταση δυσπιστίας, το δυστύχημα των Τεμπών και τις διεργασίες στην Κεντροαριστερά.

Σχετικά με την επίσκεψη του στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο κ. Ανδρουλάκης είπε «θα κάνω αίτημα στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ερευνήσει την υπόθεση με βάσει τα δημοσιεύματα του Βήματος και της Καθημερινής. Δεν μπορεί την ώρα που θρηνούσε όλη η Ελλάδα, κάποιοι να πάνε να πάρουν τις συνομιλίες, να τις χαλκεύσουν και να τις δώσουν στην δημοσιότητα. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πρόσωπο που πήρε και χάλκευσε τις συνομιλίες».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, έχοντας διαρκώς στραμμένα τα πυρά του προς το Μαξίμου, είπε ότι «διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία. Αυτό είναι το μοτίβο της ΝΔ σε μια σειρά από σκάνδαλα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι μπλεγμένη η κυβέρνηση; Γιατί κάνει το ίδιο πράγμα της χειραγώγησης σε κάθε σκάνδαλο, όπως με μένα και τις υποκλοπές, όπως με τα mail της Ασημακοπούλου, που έκαναν το ΥΠΕΣ εκλογικό κέντρο της ΝΔ».

«Σκάει το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό για τις ποινικές ευθύνες που έχει ο κ. Καραμανλής. Γίνεται το θέμα της αποκάλυψης για τις συνομιλίες και μου κάνει επίθεση ο κ. Μητσοτάκης για συμφέροντα και ότι έκανα την πρόταση μομφής γιατί μου το είπαν συμφέροντα και την ίδια ημέρα οι συνεργάτες του είναι στο σπίτι του ίδιου επιχειρηματία;», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως συμπλήρωσε αναφερόμενος στις παραιτήσεις των κ. Παπασταύρου και Μπρατάκου από την Κυβέρνηση, «Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η θέση μου στο θέμα της Παιδείας και η πρόταση δυσπιστίας είναι προϊόν διαπλοκής. Είναι αναξιόπιστος, είναι ένας πρωθυπουργός που δεν τιμά την καρέκλα του πρωθυπουργού. Ο λαός θέλει ήθος και συνέπεια, ενώ τώρα τον πιάσαμε για άλλη μια φορά με την γίδα στην πλάτη. Δεν τους παραίτησε ο κ. Μησοτάκης, εμείς τους παραιτήσαμε και εγώ προσωπικά με τις αποκαλύψεις στην Βουλή, αλλιώς θα ήταν ακόμη υπουργοί».

Με δηκτικό τρόπο και επιχειρώντας να «συνδέσει» την πρόταση δυσπιστίας με τις υποκλοπές, ο κ. Ανδρουλάκης είπε «Αν με παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης ακόμη και σήμερα θα καταλάβαινε ότι δεν συναντήθηκα με τον κ. Μαρινάκη, αλλά με τον κ. “Μαρινάκο”, τον γιό μου τον Μαρίνο, με το οποίο ήμουν εκείνο το βράδυ. Μάλλον δεν άκουσαν καλά το όνομα».

Αναφορικά με τα άρθρα για αποστολή sms από την Μαρέβα Μητσοτάκη στον Βαγγέλη Μαρινάκη, προκειμένου να αμβλυνθεί η ένταση στης σχέσεις του επιχειρηματία με την Κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε «δεν πιστεύω σε sms, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, εμείς δεν είμαστε κόμμα που επινοεί, αλλά να καταγγέλλει εμένα για διαπλοκή, ενώ αυτός είναι διαπλεκόμενος, δείχνει ότι είναι αναξιόπιστός ο Πρωθυπουργός. Εγώ τι θέλω να επιτύχω; Θέλω να υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς, να μην υπάρχει ατιμωρησία, να είμαστε όλοι ίσοι, να μην υπάρχουν ισχυροί που είναι υπεράνω του νόμου».

«Έδωσε η ΕΕ πάνω από 50 εκ. ευρώ για να φτιαχτεί το σύστημα της τηλεδιοίκησης, λέει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ότι αν υπήρχε το έργο, δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Τι λέει ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας; Ότι το έργο δεν υλοποιήθηκε γιατί κάποιος έφαγε λεφτά, αυτό σημαίνει διαφθορά. Ο κ. Καραμναλής κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και απιστία, απιστία σημαίνει διαφθορά. Ο καθένας βάζει εκεί το παιδί του, όταν ακούς ότι το βράδυ της τραγωδίας κάποιοι έσπευσαν να χαλκεύσουν τα στοιχεία… αυτό είναι που μας ώθησε για την πρόταση δυσπιστίας», προσέθεσε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής επιτέθηκε και σε άλλα κυβερνητικά στελέχη, αναφέροντας ότι «Η δήλωση του κ. Φλωρίδη ήταν πολύ άστοχη, ακριβώς γιατί είναι υπουργός. Όπως άστοχη ήταν και η δήλωση Βορίδη ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες του κ. Καραμανλή για την Σύμβαση 717. Η αλαζονεία τους “χτυπάει κόκκινο” και εδώ υπάρχει ένα θέμα: εντάξει, εμάς τους ζωντανούς δεν μας σέβονται, δεν σέβονται ούτε τους νεκρούς; Να έχουν προτεραιότητα και να έχουν έναν πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής να κουνάει το δάχτυλο στις οικογένειες. Δεν έχουν ενσυναίσθηση; Δείτε πως χειροκροτούσαν τον κ. Καραμανλή, που λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα μας έλεγε “ντροπή σας, που μιλάτε για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων”».

Βάζοντας στο στόχαστρο του για ακόμη μια φορά τον Πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι «Προσπαθεί να φαίνεται ότι απέναντι του την ψεκασμένη αντιπολίτευση, να συνομιλεί απολίτικα με τον κ. Κασσελάκη, γιατί δεν θέλει απέναντι του το ΠΑΣΟΚ. Όλα τα πολιτικά πλήγματα, όλες τις ήττες του τα τελευταία χρόνια, όπως πχ. στις δημοτικές εκλογές, τις υπέστη από το ΠΑΣΟΚ που κάνει υπεύθυνη αντιπολίτευσης».

«Αυτή η διάχυση ευθυνών παντού, βασικά καλύπτει τον βασικό υπεύθυνο. Αν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα είχε γίνει το δυστύχημα. Ποιος φταίει; Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, αλλά δεν συζητάμε για τους πρωταγωνιστές αυτής της τραγωδίας», υποστήριξε.

Σχετικά με την «κόντρα» ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ για την δεύτερη θέση και τις σχέσεις του με τον Στέφανο Κασσελάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε «εγώ παίζω μπάσκετ, ο κ. Κασσελάκης παίζει γκολφ. Αγωνίζομαι για την δεύτερη θέση με ισχυρό ποσοστό. Οι ιστορίες αυτές που έχει διακινήσει ο κ Κασσελάκης, “Τραμπικής φιλοσοφίας”, είναι άλλοθι στον κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Κασσελάκης είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που είχε αρθρογραφήσει υπέρ του κ. Μητσοτάκη. Ήταν υποψήφιος υπουργός του κ. Μητσοτάκη, σύμφωνα με στενό συνεργάτη του. Τώρα κάνει το σωσίβιο του κ. Μητσοτάκη»

Ερωτηθείς για το θέμα της συνεννόησης μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν από την κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε «αν είχε γίνει όπως είπε ο κ. Παππάς, θα έβγαινε ο κ. Κασσελάκης να πει για “κοκορομαχίες” ή δεν θα έπαιρνε την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ; Ο κ. Παππάς έχει μάθει να λειτουργεί στο παρασκήνιο, εγώ λειτουργώ θεσμικά. Εγώ κάλεσα όλα τα κόμματα, πλην του κ. Βελόπουλου που θεωρώ ότι βοηθάει τον κ. Μητσοτάκη γιατί του απαντά σε θεωρίες συνομωσίας. Εγώ ενημέρωσα θεσμικά πρώτα τον κ. Φάμελλο και μετά τους κ. Κουτσούμπα, Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου».

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια ο κ. Ανδρουλάκης είπε «Ο πρωθυπουργός είπε ότι κινούμαστε στα όρια του συντάγματος, άρα συνταγματική αναθεώρηση για μη κρατικά - μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Αυτά που έκανε η κυβέρνηση δεν είναι μη κερδοσκοπικά».

«Δεν πάει καλά ούτε η οικονομία. Το εισόδημα των Ελλήνων είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός ζει με μια ακρίβεια αδιανόητη, το λέει και ο Στουρνάρας ότι θέλουμε περισσότερο ανταγωνισμό στην οικονομία μας. Πανηγυρίζουν για 32% πληθωρισμό στα τρόφιμα, με την αύξηση του κατώτατου μισθού να είναι πολύ μικρότερη», είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Αναφορικά με τις Ευρωεκλογές, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «Οι ευρωεκλογές πρέπει να παράξουν πολιτικό αποτέλεσμα. Αν ο λαός εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ και μένα προσωπικά ως μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση, όλα θα αλλάξουν την επόμενη ημέρα των ευρωεκλογών».

