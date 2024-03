Πολιτική

Τέμπη - Καραμανλής: Είμαι στην διάθεση των Αρχών για εξηγήσεις

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών τόνισε πως δεν κρύβεται πίσω από την βουλευτική ασυλία και πως κατηγορείται για αντιφατικά πράγματα.

Δεν κρύβομαι πίσω από την ασυλία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση των Τεμπών, τόνισε ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής στον ΣΚΑΪ. Παράλληλα εξήγησε τους λόγους που τον τελευταίο χρόνο δεν έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις, επιλέγοντας να τοποθετηθεί για το τραγικό δυστύχημα στα θεσμικά όργανα της Πολιτείας, κάνοντας λόγο για συνειδητή επιλογή και τονίζοντας τον απόλυτο σεβασμό του στα θύματα και τους συγγενείς.

«Απόλυτος σεβασμός όμως σημαίνει και συνειδητή αποχή από το να εκμεταλλευόμαστε τον ανθρώπινο πόνο», σημείωσε ο κ. Καραμανλής. Κάλεσε επίσης τα στελέχη άλλων πολιτικών κομμάτων να μην προβαίνουν σε συνειδητή εκμετάλλευση και εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου.

Όσον αφορά στον ισχυρισμό της αντιπολίτευσης πως έχει και ποινικές ευθύνες, ο κ. Καραμανλής ανέφερε: «Εγώ δεν κρύβομαι. Το είπα στη Βουλή, εκεί που έπρεπε να το πω, καθαρά και ψύχραιμα. Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από την ασυλία. Λυπάμαι που τα λένε αυτά. Η βουλευτική ασυλία δεν έχει καμία σχέση. Είτε είμαι είτε δεν ήμουν βουλευτής, υπάρχει η διαδικασία που ορίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 86».

Ο κ. Καραμανλής δήλωσε επίσης: “Εάν υπάρξει κατηγορητήριο, να το δούμε. Εγώ είμαι πάντα στη διάθεση όλων των αρχών, να δώσω εξηγήσεις, αλλά είναι παράλογο να με κατηγορούν χωρίς να υπάρχουν κατηγορίες». Διερωτήθηκε ποια συγκεκριμένα είναι η κατηγορία που διατυπώνει η αντιπολίτευση εις βάρος του και επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος δικαίου.

«Δεν θα απαντήσω ποτέ σε επιθέσεις κάτω από τη μέση και εκτός ορίων», δήλωσε ο κ. Καραμανλής.

«Τι λέει η αντιπολίτευση; Λέει, κάντε μία προανακριτική, έτσι. Δεσμευτείτε ότι θα την ψηφίσετε. Υπάρχουν όμως κατηγορίες;» είπε.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι το παλαιότερο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για προανακριτική για τη σύμβαση 717 δεν είχε καμία σχέση με τα Τέμπη, αλλά αφορούσε την οικονομική διαχείριση της σύμβασης. «Να περιμένουμε αυτός ο άνθρωπος στη Λάρισα, ο εισαγγελέας, να κάνει τη δουλειά του, να δούμε πού θα καταλήξει και τι θα πει, να δούμε τι θα γίνει;» πρόσθεσε.

Ο κ. Καραμανλής δήλωσε πως: «Εάν ο εισαγγελέας πει ότι υπάρχουν εδώ κατηγορίες συγκεκριμένες, όπως όλοι οι πολίτες θα σταθώ όρθιος. Και δεν κρύβομαι πίσω από την ασυλία, γιατί δεν υπάρχει ασυλία εδώ» και συμπλήρωσε «Εάν κάποιος πιστεύει - και δεν προκαλώ, παρακαλώ - ότι υπάρχουν στοιχεία για ποινικές ευθύνες, υπάρχει διαδικασία.

Δεν μπορώ όμως να ακούω αυτή τη γελοιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει δεν θα συντάξουμε καν πρόταση για προανακριτική διότι εσείς δεν την ψηφίζετε».

Δεν δέχομαι να λοιδορούνται οι ψηφοφόροι της ΝΔ- Πραγματικός στόχος είναι ο πρωθυπουργός

Όσον αφορά στην απόφαση του να είναι στις εκλογές του 2023 εκ νέου υποψήφιος, ο κ. Καραμανλής ανέφερε:

«Δεν ήταν μία εύκολη απόφαση, ούτε καπρίτσιο δικό μου, ότι επειδή λέγομαι Καραμανλής, κάποιος μου χρωστά. Εγώ στην πολιτική δεν μπήκα στα 20, μπήκα στα 40. Δεν είναι αυτοσκοπός για μένα η πολιτική. Παραιτήθηκα, έδωσα εξηγήσεις το πρώτο τρίμηνο, έκανα ένα δύσκολο προεκλογικό αγώνα γιατί είχαμε μεγάλο βάρος και απόφασισα να πάω στους ψηφοφόρους».

Ο κ. Καραμανλής τόνισε: «Δεν δέχομαι να λοιδορούνται οι ψηφοφόροι της ΝΔ. Όχι οι δικοί μου, γιατί εγώ είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, πραγματικός στόχος είναι ο πρωθυπουργός. Έχετε δει πώς απαξιώνουν τους ψηφοφόρους της Νεας Δημοκρατίας; Εδώ έχει ένα πρόβλημα η αριστερά”.

Παραιτήθηκα αμέσως- Κατηγορούμαι για αντιφατικά πράγματα

Όσον αφορά στο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε παραιτηθεί μερικές ώρες μετά το τραγικό δυστύχημα και επισήμανε ότι όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα βρίσκονται στα χέρια των ανακριτικών αρχών.

«Έχω πολιτική ευθύνη, που εξ ορισμού είναι αντικειμενική, για αυτό και παραιτήθηκα αμέσως», είπε ο κ. Καραμανλής προσθέτοντας δε ότι σκέφτηκε ότι επειδή θα χρειαστεί η διαλεύκανση της υπόθεσης, δεν μπορεί ο υπουργός που είχε την εποπτεία στον οργανισμό να έχει και την ευθύνη διερεύνησης.

Όσον αφορά στη σύμβαση 717, ο κ. Καραμανλής επισήμανε: «Κατηγορούμαι για δύο αντιφατικά πράγματα». Υπενθύμισε ότι η εν λόγο σύμβαση αφορά σε σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, σε ένα παζλ διαφόρων συστημάτων που πρέπει να διαθέτουν οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι υψηλών ταχυτήτων μέχρι το 2030, όπως οι ψηφιακές επικοινωνίες (GSM- R) και το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS).

Σημείωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε τη σύμβαση 717 διαλυμένη, με πολλά προβλήματα και “σπασμένη” στη μέση. «Με χίλια ζόρια καταφέραμε και την τελειώσαμε, δυστυχώς τελείωσε τρεις μήνες μετά», είπε.

Ερωτηθείς εάν το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717, ο κ. Καραμανλής απάντησε: «Δεν μπορεί κανείς με βεβαιότητα να το πει αυτό».

Σημείωσε ότι στην Ισπανία και τη Γερμανία, που διαθέτουν τέτοια συστήματα, έγιναν πολύνεκρα σιδηροδρομικά ατυχήματα, λόγω ανθρώπινου παράγοντα, καθώς όπως είπε αναφερόμενος στη Βαυαρία «ο σταθμάρχης έπαιζε με το κινητό του».

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε επίσης στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, που υποστηρίζει ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έπρεπε να είχε καταγγείλει τη σύμβαση 717.

«Όταν ανέλαβα, είχα να τελειώσω το σύστημα τηλεδιοίκησης με έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή από τη Δικαιοσύνη. Έπρεπε ή να το τρέξω ή να το διαλύσω και ν αρχίσουμε από την αρχή», είπε και απαντώντας στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης πως ευθύνεται γιατί δεν ολοκληρώθηκε η σύμβαση, σημείωσε: «Δεν μπορεί να κατηγορούμαστε και για τα δυο, για δυο αντίθετα πράγματα».

Όσον αφορά στον ισχυρισμό του ΣΥΡΙΖΑ ότι διαβεβαίωνε για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, εξήγησε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση απομονώνει μέρος της απάντησής του σε ερώτηση που αφορούσε το τρενάκι του Πηλίου. Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συγκεκριμένη ερώτηση ζητούσε να αντικατασταθούν οι πιστοποιημένοι από τον ΟΣΕ μηχανοδηγοί και να δοθεί το τρενάκι του Πηλίου στο Δήμο Βόλου.

Όσον αφορά στις αιτιάσεις πως είχε δεχθεί προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο δυστυχήματος, ο κ. Καραμανλής τόνισε πως αυτό είναι «άλλος ένας μύθος». Διευκρίνισε ότι οι προειδοποιήσεις των εργαζόμενων αφορούσαν στο προβληματικό δίκτυο. Ενώ ξεκαθάρισε ότι: «Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο που να προειδοποιεί κανέναν, ότι αν δεν κλείσει ο σιδηρόδρομος πάμε στα βράχια». Και το κυριότερο, τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία τέτοια τοποθέτηση από την αρμόδια για θέματα ασφαλείας Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε πως προχώρησε σε ενέργειες που ζητούσαν οι εργαζόμενοι. Ανέφερε ότι δρομολόγησε πρόσληψη 400 ατόμων μέσω ΑΣΕΠ και όταν διαπίστωσε πως οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ καθυστερούσαν, υλοποίησε και την πρόσληψη εργαζόμενων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ανέφερε επίσης ότι αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του ΟΣΕ και, μετά τις προσλήψεις, αυξήθηκαν και οι βάρδιες.

«Εκείνο το μοιραίο βράδυ, κάποιος έφυγε πιο νωρίς», επισήμανε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Εδώ να δεχθώ όση κριτική θέλετε, ως μέλος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, για τις παθογένειες του ελληνικού Δημοσίου».

Στο ερώτημα εάν θα συναντηθεί με γονείς θυμάτων, ο κ. Καραμανλής ανέφερε πως όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, «μέσα από την ψυχή μου είπα ότι εγώ αν ήμουν στη θέση τους δεν θα ήθελα να συναντηθώ με κάποιον που είχε την εποπτεία του συστήματος». Αποκάλυψε ότι στη συνέχεια τον πήραν γονείς τηλέφωνο, δήλωσε πάντα διατεθειμένος να συζητήσει και επανέλαβε τον απόλυτο σεβασμό του.

«Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην Βουλή μου φάνηκε αστεία. Δίκασε τον εαυτό του και τον αθώωσε. Μου έκανε εντύπωση και ότι στα έδρανα της ΝΔ ήταν πέντε βουλευτές, μόλις ανέβηκε να μιλήσει ο Καραμανλής γέμισαν τα έδρανα ασφυκτικά και μόλις τελείωσε πάλι άδειασαν αμέσως. Τι είναι αυτό; Δουλικότητα, ραγιαδισμός, προσωπολατρεία στο πρόσωπο του κ. Καραμανλή από τους βουλευτές της ΝΔ; Πάλι καλά που δεν το έστησαν και στον χορό», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Χρήστος Χούπας, που έχασε την κόρη του Ελπίδα, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη, ο κ. Χούπας είπε «φυσικά έχουμε νέα στοιχεία. Εργαζόμαστε όλοι εντατικά και αόκνως, κουραζόμαστε, αλλά θα υπάρχει αποτέλεσμα στο τέλος».

Στην παρατήρηση ότι ο Αλέξης Κούγιας προέβλεψε στην ίδια εκπομπή λίγο νωρίτερα, ότι η δίκη θα κρατήσει δέκα χρόνια, ο κ. Χούπας είπε, εμφανώς συγκινημένος και εν μέσω αναφιλητών, «είμαστε έτοιμοι για ότι χρειαστεί για την δίκη, ακολουθούμε τις εντολές των παιδιών μας. Ετοιμάζουν τις αίθουσες για το δικαστήριο στην Λάρισα, δεν ξέρω αν ετοιμάζουν και τούνελ να περνάνε οι κατηγορούμενοι σαν τα λιοντάρια…».

ΣΥΡΙΖΑ: Έφτασε ο Καραμανλής στο σημείο να υποστηρίξει ψευδέστατα πως δεν είχε καμία προειδοποίηση για ατυχήματα

«Η αδιανόητη ευκολία με την οποία εκστομίζει ψέματα ο κύριος Κώστας Καραμανλής είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο του ιδίου, αλλά και της κυβέρνησης του.

Παρασυρόμενος προφανώς από την «αποθέωση» που γνώρισε από τους υπόλοιπους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ντροπιαστική του ομιλία στο κοινοβούλιο, σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη συνέχισε να αρνείται τις τεράστιες ευθύνες του για το έγκλημα των Τεμπών.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ψευδέστατα πως δεν είχε καμία προειδοποίηση για ατυχήματα! Ζήτησε μάλιστα στον αέρα να του φέρουν «ένα χαρτί, ένα χαρτί, που να λέει πως εμείς προειδοποιούμε πως θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο ατύχημα». Κι αφού το ζήτησε ο πρώην Υπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εμείς οφείλουμε να του το δώσουμε.

Παραθέτουμε το βίντεο της συνέντευξης του, αλλά και της απάντησης που έλαβε από την υποψήφια Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δώρα Αυγέρη, καθώς και το σχετικό έγγραφο» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ.

