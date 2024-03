Πολιτική

Τέμπη - Γεωργιάδης για Καραμανλή: Αντί να του πούμε “μπράβο”... τον σταυρώνουμε!

Τι είπε για τους συγγενείς των θυμάτων και τα “λάθη” στην διαχείριση του λίγες ώρες μετά τον καυγά με την Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον μηχανοδηγό του εμπορικού τρένου.

Σε συνέντευξη που έδωσε το πρωί της Πέμπτης, στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το δυστύχημα των Τεμπών είπε, μεταξύ άλλων, «Είναι δυνατόν να υπάρχει συγκάλυψη σε μία υπόθεση που την ερευνά εφέτης ανακριτής, εφέτης εισαγγελέας, ειδική επιτροπή διερεύνησης ατυχημάτων και ευρωπαία εισαγγελέας; Δηλαδή και να ήθελε μία Κυβέρνηση να κάνει συγκάλυψη, σε μία υπόθεση που εμπλέκονται τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους Ανεξάρτητοι φορείς είναι δυνατόν πρακτικά να υπάρχει συγκάλυψη»;

Σχετικά με την συζήτηση για τα ηχητικά ντοκουμέντα από την βραδιά του δυστυχήματος, ο κ. Γεωργιάδης είπε «Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι υπήρχε πρόθεση της Κυβερνήσεως να κάνει αυτή τη «συρραφή». Ποιο ήταν το κίνητρο το υποτιθέμενο γι΄ αυτή την πρόθεση; Η εμπέδωση της θεωρίας του ανθρώπινου λάθους; Γιατί δεν ήταν ανθρώπινο λάθος; Είναι θεωρία το ανθρώπινο λάθος στο δυστύχημα των Τεμπών ή είναι η δικαστική πραγματικότητα»;

Υπερασπιζόμενος τον Κώστα Καραμανλή, λίγες ώρες μετά την ομιλία του πρώην Υπουργού Μεταφορών στην Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης δυσπιστίας, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε, «Οι πολιτικές ευθύνες που ανέλαβε ο κύριος Καραμανλής ήταν οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για έναν ΟΣΕ που ήταν το πιο βαθύ κράτος του δημοσίου. Και για αυτές τις πολιτικές ευθύνες ο Καραμανλής παραιτήθηκε το πρώτο δευτερόλεπτο. Αντί να πούμε, μπράβο που παραιτήθηκε το πρώτο δευτερόλεπτο από εκείνη την μέρα τον «σταυρώνουμε». Για ποιο λόγο τον «σταυρώνουμε»; Ανάλογη ασπίδα στον Κώστα Καραμναλή ύψωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας την Πέμπτη στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1.

Αναφερόμενος στην επικοινωνιακή διαχείριση του δυστυχήματος από την πλευρά των κυβερνητικών στελεχών και στους συγγενείς των θυμάτων, ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «Λάθη γίνονται κάθε μέρα πολλά, εδώ έχει γίνει ένα όμως ένα βασικό λάθος. Ποιο είναι το λάθος; Η αστική μας ευγένεια και η ανθρωπιά μας δεν μας επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε αυτή την υπόθεση από την αρχή όπως έπρεπε. Δηλαδή, όταν βγαίνει μια μάνα και με βρίζει, μπορώ εγώ να απαντήσω στη μάνα; Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τσακωθεί με τους γονείς, είναι δυνατόν; Αυτοί οι γονείς υφίστανται τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να αισθανθεί μια ύπαρξη στο σύμπαν. Θα κάτσω λοιπόν εγώ να αντιδικήσω με την κυρία Καρυστιανού ή με τον κύριο Ασλανίδη; Όχι, θα σκύψω το κεφάλι και θα πω βρίστε με και άλλο. Γιατί ανθρώπινα μιλώντας ως γονέας λέω «Θεέ μου, τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι». Αυτό όμως το συναίσθημα, και επειδή δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα, δημιούργησε στην κοινή γνώμη την επικράτηση του «εγκλήματος» και την επικράτηση της «συγκάλυψης».

Κόντρα με την Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Να ζητήσει συγνώμη από τον πατέρα του νεκρού μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, για τον οποίο είπε ότι ήταν προσωπικός γνωστός και εθελοντής στο γραφείο του πρωθυπουργού, κάλεσε την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας στην Βουλή.

. Αναφερόμενος σε παρέμβαση της κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε θέσει το ερώτημα «ποια εξήγηση δίδεται για το γεγονός ότι ο οδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας ήταν προσωπικός γνωστός του πρωθυπουργού και εθελοντής στο γραφείο του» ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο πατέρας του νεκρού Σπύρου Βούλγαρη, επικοινώνησε μαζί του και τον εξουσιοδότησε να ενημερώσει το σώμα και την κα Κωνσταντοπούλου «ότι θεωρεί ότι αυτά που είπατε είναι ακραία συκοφαντικά, προσβάλλουν την μνήμη του γιου του. Να σας δώσω το τηλέφωνο του για να τον πάρετε και να του ζητήσετε συγνώμη για αυτά τα οποία είπατε. Και φαντάζομαι ότι εσείς, που είστε τόσο ευαίσθητη με τους νεκρούς και τις οικογένειές τους, δεν θα διστάσετε να πάρετε μετά το λόγο, και να ζητήσετε συγγνώμη από τον πατέρα ενός από τους νεκρούς των Τεμπών» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Θα σας ζητήσω να μου δώσετε, βεβαίως, το τηλέφωνο του κ. Βούλγαρη, και θα επικοινωνήσω μαζί του, γιατί δεν έχω φυσικά κανένα λόγο να μην πάρω τηλέφωνο έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Και που σίγουρα δικαιούται να γνωρίζει ποιος έχει την ευθύνη, για το ότι βρισκόταν σε αυτή την αμαξοστοιχία, και ποιος τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ που επιβεβαιώσατε ότι ο γιος του κύριου Βούλγαρη, ο εκλιπών, ήταν εθελοντής στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκη, και υπάρχει αυτή η προσωπική γνώση του πρωθυπουργού. Είναι σημαντικό, ο κ. Μητσοτάκης να μας πει τι παραπάνω ξέρει», είπε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ανταπαντώντας, ο υπουργός Υγείας είπε ότι ουδέποτε επιβεβαίωσε ότι ήταν εθελοντής στο γραφείο του κου Μητσοτάκη. «Διάβασα αυτό που είπατε εσείς. Ο πατέρας του, τον οποίο είπατε θα πάρετε τηλέφωνο, το αρνείται. Θα πάρετε λοιπόν τον πατέρα του, να τον ρωτήσετε. [..] Και επειδή είπατε τον σέβεστε, και ο άνθρωπος αυτός έχει πεθάνει, για να έρθει να πει τι ήταν και τι δεν ήταν, θα σας παρακαλούσα, όταν η οικογένεια ενός νεκρού λέει κάτι, και αυτός δεν είναι εδώ για να υπερασπίσει τον εαυτό του, να θεωρείται το θέμα λήξαν. Πάρτε τον πατέρα, ζητήστε συγγνώμη επιτέλους, και σταματήστε την χυδαιότητα.

