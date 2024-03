Κοινωνία

Τέμπη - Τσαγκλή: Οι γερανοί δούλευαν σε άλλο σημείο, όχι εκεί που έγινε το μπάζωμα! (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η επιζήσασα του δυστυχήματος για την ομιλία Καραμανλή στην Βουλή. Πως απάντησε στον Γιώργο Φλωρίδη; Τι αποκάλυψε για νέα στοιχεία στην έρευνα, τα ηχητικά και την “αγκαλιά” της αντιπολίτευσης.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η επιζήσασα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, Ευδοκία Τσαγκλή, λίγες ώρες μετά από την ομιλία του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή στην Βουλή, στην συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας.

«Ζητώ συγγνώμη από τον κ. Καραμανλή που μπήκα σε ένα τόσο καλό τρένο. Απορώ αφού είναι τόσο καλός, γιατί δεν είναι ακόμη υπουργός; Είναι εξευτελιστικό να βλέπεις την διαδικασία για τα Τέμπη στην Βουλή. Θα έλεγα ότι είναι ξεδιάντροπή η στάση τους», είπε η επιβάτιδα του τρένου, που είχε τραυματιστεί στο δυστύχημα.

Όπως ανέφερε η Ευδοκία Τσαγκλή, «εμείς έχουμε στοιχεία και για ποινικές ευθύνες του κ. Καραμανλή. Λέει ότι δεν κρύβεται πίσω από την ασυλία. Τότε, ας έκαναν μια Προανακριτική Επιτροπή», ενώ αναφέρθηκε και στην «γνώμη από την Ευρωπαία Εισαγγελέα που την έβαλαν στο συρτάρι».

Αναφερόμενη στο κατά πόσον μπορεί κόμματα να προσπαθούν να έχουν οφέλη και μικροπολιτικές σκοπιμότητες, «αγκαλιάζοντας» τους συγγενείς νεκρών και τους επιζώντες της τραγωδίας, η κ. Τσαγκλή είπε ότι «προφανώς ο καθένας έχει τα οφέλη του».

«Υπάρχουν κωδικοί που έχουν σπάσει και τα πρωτόκολλα… είναι ένα πολύ δολοπλόκο και κακό θρίλερ», ανέφερε η επιβάτιδα του μοιραίου τρένου, η οποία ερωτηθείσα για το περιβόητο «μπάζωμα», υποστήριξε ότι «αρχίζουν και επεμβαίνουν οι γερανοί στον χώρο, έχουμε τα πρώτα ντοκουμέντα λίγες ώρες μετά. Δεν έχει γίνει και κατάσχεση, δεν έχουμε τα πρωτότυπα αρχεία, τα έβαλαν σε στικάκι τα ηχητικά. Οι διασώσεις σταμάτησαν την 1η Μαρτίου το μεσημέρι και 2 Μαρτίου είπαν ότι δεν έχουμε άλλες διασώσεις για επιζώντες».

Συνέχισε υποστηρίζοντας ότι «υπάρχουν στοιχεία από ξένα δίκτυα ενημέρωσης ότι οι γερανοί δούλευαν σε άλλον χώρο από εκείνον της σύγκρουσης, από εκεί όπου έγινε το μπάζωμα, υπάρχει ένας κρατήρας δίπλα…»

Απαντώντας σε ερωτήσεις είπε ακόμη «Πως φυλάς τα πειστήρια στον χώρο του ΟΣΕ που είναι υπόλογος στην έρευνα για το συμβάν; Βρήκαμε εύφλεκτα υλικά και ανθρώπινα μέλη μετά από τόσο καιρό, υπήρχε ξυλόλιο και έχουμε ακόμη μια αγνοούμενη… Υπήρχαν κοντέινερ που μετέφεραν ξυλόλιο, είναι διαφορετικά από τα βαγόνια, είναι γαλβανιζέ και μεταφέρονταν ανάμεσα στα βαγόνια».

Αναφορικά με την φράση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη ότι «όσοι μιλούν για μπάζωμα του χώρου, είναι για τα μπάζα», η Ευδοκία Τσαγκλή είπε «όσοι πολιτικοί κρύβονται πίσω από το δαχτυλάκι τους είναι “φλώροι”, θα έλεγα αντίστοιχα».

Μιλώντας για τους πολιτικούς και τους αρμόδιους που όπως υποστηρίζει έχουν ευθύνες για την τραγωδία, είπε ότι «Είναι επώδυνο γιατί έχουμε στοιχεία, δεν είναι κάτι που λέμε στον αέρα. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι αισθάνεται οργή και ντροπή. Όταν έχουν ειπωθεί τόσα ψέματα, μπορεί κάποιος να παραδεχθεί ότι έχει κάνει λάθη; Θα γραπωθούν σε αυτά τα ψέματα. Έχω κάνει αγώνα γιατί υπάρχουν στοιχεία. Θα πέσουν όπως ένα κάστρο από άμμο όσοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες».

Τόνισε ότι «Δεν είχα ποτέ κανένα κομματικό παρελθόν ούτε κομματικό “παρών”. Είμαι Ελληνίδα πολίτης και είμαι ενεργή πολίτης, ότι λέω το λέω μετά από έρευνα. Δεν θα κυνηγήσω τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να είναι οι δολοφόνοι μου, που είναι δολοφόνοι κατά συρροή; Θα το πάω μέχρι τέλους».

Ερωτηθείσα αν έχει επισκεφθεί τον τόπο της τραγωδίας είπε «εγώ έχω πάει πολλές φορές. Συγγενείς θυμάτων λένε ότι δεν μπορούν να πάνε πριν αποδοθούν ευθύνες, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ επώδυνο και ξυπνάει πολλές αναμνήσεις. Θα πονέσει όποιος πάει στο σημείο είτε ήταν είτε δεν ήταν στο τρένο».

