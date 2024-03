Πολιτική

Τέμπη - Σταϊκούρας: Ο Καραμανλής δεν αγνόησε τις προειδοποιήσεις για θέματα ασφάλειας (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τις περιβόητες συμβάσεις. Το πόρισμα για τα "παρ' ολίγον νέα Τέμπη" και η πρόταση δυσπιστίας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο υπουργός Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ερωτηθείς για το δυστύχημα στα Τέμπη, στον απόηχο της ομιλίας του Κώστα Καραμανλή στην Βουλή, καθώς και των αναφορών από συγγενείς θυμάτων, αλλά και επιζώντες για νέα στοιχεία και αποκαλύψεις σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι «έχουν δοθεί ξεκάθαρες απαντήσει από την κυβέρνηση, ενώ υπηρεσιακά στελέχη έχουν δώσει αναλυτικότερες απαντήσεις. Ευθύνη μου από το καλοκαίρι που ανέλαβα την πολιτική ηγεσία του Υπ. Μεταφορών είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων».

Όπως ανέφερε, «έχει ενισχυθεί η ασφάλεια των μετακινήσεων των σιδηροδρόμων, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων. Η Σύμβαση 7171 παραδόθηκε το φθινόπωρο του 2023, δεν έγινε σε δύο μήνες η σηματοδότηση και η τηλεδιοίκηση, προφανώς έχει αρχίσει χρόνια πριν. Στο τμήμα από Δομοκό μέχρι Λάρισα, λόγω της κακοκαιρίας «Daniel», έχουν καταστραφεί τα συστήματα, υπάρχει μονή γραμμή εκεί και σταματούν τα τρένα στον Δομοκό και στην Λάρισα για να περάσει το άλλο τρένο. Σε περίπου δύο χρόνια θα υπάρχει αποκατάσταση του δικτύου».

«Ουδέποτε ωραιοποίησα την κατάσταση. Έχω στείλει επιστολές στον ΟΣΕ και έχω ζητήσει ενημέρωση για τις ισόπεδες διαβάσεις. Ανάλογα έχω στείλει επιστολές στην Hellenic Train και έχω ζητήσει ενημέρωση για την συντήρηση του τροχαίου υλικού, γιατί αυτό είναι η ευθύνη της», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Ο Υπ. Μεταφορών προσέθεσε «υπήρχε πριν λίγο καιρό ένα πρωτοσέλιδο για «παρ΄ ολίγον νέα Τέμπη». Το έψαξα. Η αναφορά της Επιτροπής που ερεύνησε το περιστατικό είναι για “ανθρώπινο σφάλμα” και στο συμπέρασμα αναφέρεται ότι ο ΟΣΕ θα πρέπει να συνεργάζεται καλύτερα με τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ώστε να ακολουθούνται από τους μηχανοδηγούς οι Γενικοί Κανονισμοί, να γίνονται τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες και να ενημερωθούν εγγράφως οι μηχανοδηγοί. Απαιτείται ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων με ενίσχυση των συστημάτων. Είναι αναγκαίες οι συμβάσεις και πρέπει να ολοκληρωθούν για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αλλά δεν αρκούν, καθώς πάντα υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας».

Ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ακόμη ότι «Ολοκληρώνονται στο σύνολο τους οι συμβάσεις για την ασφάλεια, αυξήθηκε η χρηματοδότηση του ΟΣΕ, αλλάζει η οργανωτική δομή των σιδηροδρόμων και θα έχουμε πλέον τον ΟΣΕ που θα εμπεριέχει την ΤΡΕΝΟΣΕ και μέρος της ΓΑΙΑΟΣΕ, δρομολογούνται προσλήψεις, υπάρχουν 300 κάμερες μέσα σε σήραγγες που λειτουργούν… Πάντα θα μιλάω για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Σχετικές επιστολές έχω στείλει και για την ασφάλεια των αεροπορικών μετακινήσεων. Κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των μεταφορών».

Δίνοντας έμμεση απάντηση στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι επί υπουργίας Κώστα Καραμανλή δεν εισακούστηκαν προειδοποιήσεις από συνδικαλιστές για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι «Πέρα από ότι λένε οι εργαζόμενοι, τα εύλογα και λογικά επιχειρήματα των οποίων πάντα λαμβάνονται υπόψη, στο τέλος του έτους ήρθαν οι ευρωπαϊκοί και παγκόσμιοι ευρωπαϊκοί φορείς και είπαν ότι το επίπεδο αεροπορικής ασφάλειας είναι υψηλότερο από ότι τον προηγούμενο έτος και πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη».

«Όταν μιλάμε για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ που ξεκίνησαν το 2022, όταν μιλάμε για τις συμβάσεις, έχουν ξεκινήσει να γίνονται από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, όχι από μένα», είπε για τον Κώστα Καραμανλή, επισημαίνοντας ότι «το γεγονός ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία ανέλαβε τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνει ότι ουδείς αγνόησε τις επισημάνσεις για θέματα ασφαλείας. Ο κ. Καραμανλής έχει τοποθετηθεί με παρρησία εντός και εκτός Βουλής. Ο ίδιος είχε πει ότι η Σύμβαση 717 έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα. Η αντίδραση μου θα ήταν η ίδια ως προς την ανάγκη να γίνουν όσα πρέπει για την ασφάλεια τω σιδηροδρόμων».

«Η αλληλουχία των γεγονότων των τελευταίων ημερών αποδεικνύει την ύπαρξη οικονομικών συμφερόντων κατά της κυβέρνησης. Τα επιχειρήματα που επικαλούνται μέσα στην πρόταση δυσπιστίας επιβεβαιώνει ότι υπήρχε προηγούμενη συνεννόηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης», είπε ο Υπουργός Μεταφορών αναφορικά με την πρόταση δυσπιστίας που συζητείται στην Βουλή.

Σε ότι αφορά τις φήμες και τις αναφορές περί συγκάλυψης των υπαιτίων, ο Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι «είναι ευθύνη της Δικαιοσύνης να μην υπάρχει καχυποψία της κοινωνίας για τα Τέμπη. Ο ΟΣΕ ήταν το πιο προβληματικό στοιχείο στην Ελλάδα, δεν αλλάζουν σε μια ημέρα τα προβλήματα στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Έχουν δοθεί ορθές και πλήρεις απαντήσεις, εντός και εκτός Βουλής, από όλα τα μέλη της Κυβέρνησης που ήταν σε πόστα ευθύνης».

Σχετικά με τα χειροκροτήματα των βουλευτών της ΝΔ στην ομιλία του Κώστα Καραμανλή, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι «Οι βουλευτές χειροκρότησαν τον κ. Καραμανλή για την επιχειρηματολογία. Η υπόθεση η ίδια δεν είναι για χειροκροτήματα».

Αναφορικά με την φράση του Γιώργου Φλωρίδη ότι «όποιος πολιτικός μιλάει για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα» που από ορισμένους εκλαμβάνεται ως προσπάθεια επηρεασμού της Δικαιοσύνης, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι «Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στην Δικαιοσύνη, ως ανεξάρτητη που είναι θα κάνει την δουλειά της», ενώ ως προς την φρασεολογία σημείωσε ότι «Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό τρόπο έκφρασης».