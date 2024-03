Κοινωνία

Τέμπη - Χούπας: Αστείος ο Καραμανλής, δίκασε μόνος και αθώωσε τον εαυτό του (βίντεο)

Τι είπε ο πατέρας της Ελπίδας, που σκοτώθηκε στο δυστύχημα, για την συζήτηση στην Βουλή, την εκτίμηση ότι η δίκη θα κρατήσει πολλά χρόνια, αλλά και τα νέα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει συγγενείς των θυμάτων.

«Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην Βουλή μου φάνηκε αστεία. Δίκασε τον εαυτό του και τον αθώωσε. Μου έκανε εντύπωση και ότι στα έδρανα της ΝΔ ήταν πέντε βουλευτές, μόλις ανέβηκε να μιλήσει ο Καραμανλής γέμισαν τα έδρανα ασφυκτικά και μόλις τελείωσε πάλι άδειασαν αμέσως. Τι είναι αυτό; Δουλικότητα, ραγιαδισμός, προσωπολατρεία στο πρόσωπο του κ. Καραμανλή από τους βουλευτές της ΝΔ; Πάλι καλά που δεν το έστησαν και στον χορό», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Χρήστος Χούπας, που έχασε την κόρη του Ελπίδα, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, προσθέτοντας ότι «Ο κ. Γεωργιάδης μετέτρεψε την Βουλή των Ελλήνων σε τσίρκο».

Ερωτηθείς από τον Γιώργο Παπαδάκη, ο κ. Χούπας είπε «φυσικά έχουμε νέα στοιχεία. Εργαζόμαστε όλοι εντατικά και αόκνως, κουραζόμαστε, αλλά θα υπάρχει αποτέλεσμα στο τέλος».

«Θέλω να απαντήσω στον κ. Γεωργιάδη που είπε ότι έπρεπε να γίνει μπάζωμα γιατί περνάει αγωγός φυσικού αερίου από κάτω. Υποχρεωτικά οι αγωγοί περνούν κάτω από τα 2 μέτρα γης, γιατί μέχρι τα 2 μέτρα ανήκει στον ιδιοκτήτη, από τα 2 μέτρα και κάτω ανήκει στο Κράτος, δεν το ξέρει αυτό ο Υπουργός; Τι μας λέει τότε;», είπε οργισμένος ο χαροκαμένος πατέρας.

Σε ερώτημα εάν υπάρχει εκμετάλλευση του πόνου των συγγενών θυμάτων της τραγωδίας από κόμματα της αντιπολίτευησης, απάντησε ότι «αυτοί κάνουν την δουλειά τους και εμείς την δουλειά μας», συμπληρώνοντας «εμείς δεν τα έχουμε με όλη την κυβέρνηση αλλά με τις σαχλαμάρες της Βούλτεψη, του Ταμήλου και του Γεωργιάδη».

Ως προς το κατά πόσον πιστεύει ότι θα υπάρξει δικαίωση, είπε ότι «σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνουν οι τελευταίοι τροχοί της άμαξας. Έχω την αργοκίνητη ελπίδα ότι θα υπάρξει φως στην υπόθεση, αλλά ελπίζουμε να δουλέψει.. Εμείς καταστραφήκαμε για να κάθονται κάποιοι να γλεντάνε;».

Στην παρατήρηση ότι ο Αλέξης Κούγιας προέβλεψε στην ίδια εκπομπή λίγο νωρίτερα, ότι η δίκη θα κρατήσει δέκα χρόνια, ο κ. Χούπας είπε, εμφανώς συγκινημένος και εν μέσω αναφιλητών, «είμαστε έτοιμοι για ότι χρειαστεί για την δίκη, ακολουθούμε τις εντολές των παιδιών μας. Ετοιμάζουν τις αίθουσες για το δικαστήριο στην Λάρισα, δεν ξέρω αν ετοιμάζουν και τούνελ να περνάνε οι κατηγορούμενοι σαν τα λιοντάρια…».

