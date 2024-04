Κοινωνία

Τέμπη – δικηγόρος οικογενειών: Ατυχείς οι δηλώσεις Φλωρίδη για τα “μπάζα”

«Η επιθετικότητα και η κατηγορηματικότητα των επιχειρημάτων του δεν συνάδουν με τον ρόλο του και δημιουργούν κλίμα καχυποψίας», δήλωσε ο κ. Κουμπούρας.

Ο Λεωνίδας Κουμπούρας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφέρθηκε στις αντιδράσεις των συγγενών που εμφανίζονται δυσαρεστημένοι με δηλώσεις πολιτικών προσώπων και κυρίως με τα όσα είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης για τα «μπάζα και τα μπαζώματα».

«Οι δηλώσεις του κ. Φλωρίδη, δικαιολογημένα προκάλεσαν την αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας, καθώς η φρασεολογία και ο τόνος που χρησιμοποίησε ήταν ατυχής», τόνισε ο κ. Κουμπούρας.

«Η επιθετικότητα και η κατηγορηματικότητα των επιχειρημάτων του δεν συνάδουν με τον ρόλο του και δημιουργούν κλίμα καχυποψίας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Επίσης σχολιάζοντας τα υπέρογκα ποσά που επιβλήθηκαν ως εγγύηση σε στελέχη του ΟΣΕ προκειμένου να μην προφυλακιστούν, δήλωσε πως δικαιολογημένα προκαλούν ερωτηματικά σε σχέση με το πώς μπόρεσαν να βρουν αυτά τα χρήματα και να τα καταθέσουν ως εγγύηση, καθώς μιλάμε για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τον καθένα.

