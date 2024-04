Κοινωνία

Τροχαία: Μπαράζ ελέγχων με 805 παραβάσεις σε μια μέρα!

Ένας στους τρείς οδηγούς εντοπίστηκε από την τροχαία να κάνει παράβαση στον ΚΟΚ. Τι έκανε νεαρός που του ''πήραν'' την μηχανή.

Στοχευμένοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν χθες από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των κατά τόπο Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για τη αντιμετώπιση των επικίνδυνων παραβάσεων που οδηγούν ευθέως στο τροχαίο ατύχημα, διαταράσσουν την ασφάλεια των συγκοινωνιών και την ομαλή και ασφαλή διακίνηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο 2.654 ελέγχων που διενεργήθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής, βεβαιώθηκαν συνολικά 805 παραβάσεις, εκ των οποίων ενδεικτικά 32 για μέθη, 71 για υπερβολική ταχύτητα, 5 για επικίνδυνους ελιγμούς και 9 για φωτεινούς σηματοδότες.

Επισημαίνεται ότι συνελήφθη 21χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας για επικίνδυνη οδήγηση και στέρησης ανάλογης κατηγορίας άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα.

Συγκεκριμένα, νυχτερινές ώρες χθες κατελήφθη να οδηγεί επικίνδυνα προς επίδειξη ικανότητας οδήγησης κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισού, Λεωφόρου Αθηνών και Γεώργιου Παπανδρέου στο Αιγάλεω, κάνοντας σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο στους υπόλοιπους χρήστες των οδών και προκαλώντας τους τρόμο και ανησυχία.

Οι έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους μετακινούμενους πολίτες, θα συνεχισθούν.

