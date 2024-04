Life

“The 2Night Show”: Πύρρος Δήμας και Πάνος Δημάκης οι καλεσμένοι της Δευτέρας (εικόνες)

Εξομολογήσεις καρδιάς και αποκαλύψεις από τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Απόψε, Δευτέρα 1η Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Πύρρο Δήμα. Ο Ολυμπιονίκης της Άρσης Βαρών, αλλά και της καρδιάς των Ελλήνων, μιλάει για τη ζωή του και για τη επιλογή του να ασχοληθεί με την πολιτική και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Πύρρος Δήμας θυμάται τα παιδικά του χρόνια στην Χειμάρρα, τον προπονητή που τον πλησίασε, όταν ήταν στο σχολείο γιατί κάτι είδε σε εκείνον, τους γονείς του, που τον μεγάλωσαν με δυσκολίες, και τον αδερφό του που ήταν πάντα στήριγμά του. Γιατί η μέρα που ήρθε να ζήσει στην Ελλάδα είναι τα δεύτερα γενέθλιά του;

Σκέφτηκε ποτέ να παρατήσει την Άρση Βαρών; Τι έκανε όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο στη Βαρκελώνη; Τι σχέση έχει σήμερα με τον Χρήστο Ιακώβου και τον Γιάννη Σγουρό; Γιατί κάπνιζε 4 πακέτα τσιγάρα την ημέρα και πώς σταμάτησε το κάπνισμα; Στη συνέχεια, μιλάει με συγκίνηση για την Αναστασία, τη γυναίκα που του χάρισε 4 υπέροχα παιδιά και έφυγε από τη ζωή το 2018. Τέλος, μιλάει για την Αφροδίτη Σκαφίδα και δηλώνει ενθουσιασμένος για την «κοράκλα» του, που σε λίγο καιρό θα έρθει στη ζωή.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Πάνος Δημάκης, το «Γεράκι» του «The Chase». Ο Πάνος Δημάκης είναι ο παίκτης που κατάφερε από συμμετοχές του σε τηλεπαιχνίδια να κερδίσει 190.000 ευρώ και που, πλέον, το χόμπι του έχει γίνει η δουλειά του. Παίζει ρόλο η καλή του μνήμη για τις γνώσεις του; Σε ποιο παιχνίδι κέρδισε το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο; Γιατί επέλεξε να τον λένε «γεράκι»; Τι τον ρωτάνε συνήθως όσοι δυσπιστούν για τις γνώσεις του; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για το βιβλίο του «Δεκαεπτά Κλωστές», που έγινε τηλεοπτική σειρά με την υπογραφή της Μιρέλλας Παπαοικονόμου και του Σωτήρη Τσαφούλια.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45.

Συντελεστές:

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης