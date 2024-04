Κόσμος

Ρωσία: Φονική σύγκρουση τρένου με λεωφορείο (εικόνες)

Πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα το οποίο κόστισε τη ζωή σε 8 τουλάχιστον άτομα. Ποια η κατάσταση των επιβατών του τρένου.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με λεωφορείο σε σιδηροδρομική διάβαση κοντά στην κοινότητα Μπερεντιέβο της ρωσικής περιφέρειας Γιαροσλάβλ, περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε πάνω στις ράγες την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τη σιδηροδρομική διάβαση, αναφέρουν δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας έκανε ό,τι μπορούσε για να αποτρέψει τη σύγκρουση, αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον αφού η απόσταση ήταν μικρή, υπογραμμίζεται στα ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κανείς από τους οκτώ επιβαίνοντες στο λεωφορείο δεν επέζησε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των περίπου 340 επιβατών της αμαξοστοιχίας.

