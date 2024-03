Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Ελεύθερος ο οδηγός λεωφορείου που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού

Με ποιους περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο 52χρονος οδηγός λεωφορείου.

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης μία φορά το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα αφέθηκε μετά την απολογία του ο οδηγός λεωφορείου που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο (26/3) για απόπειρα βιασμού επιβάτιδας, στα Άνω Λιόσια.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε στην ανακρίτρια με τον ίδιο να αρνείται την κατηγορία ισχυριζόμενος πως δεν αποπειράθηκε να βιάσει την επιβάτιδα.

Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει η γυναίκα, ο κατηγορούμενος οδηγός μόλις το λεωφορείο έφτασε στο τέρμα της διαδρομής του, στην οδό Ρόδων, δεν άνοιγε τις πόρτες και αποπειράθηκε να βιάσει την 53χρονη, μέσα στο όχημα, όπως κατήγγειλε η γυναίκα.

Η 53χρονη, όπως κατήγγειλε, αντέδρασε, έβαλε τις φωνές και τελικά κατάφερε να βγει από το λεωφορείο. Αμέσως μετά ενημέρωσε την ΕΛΑΣ και πραγματοιποιήθηκε η σύλληψη του 52χρονου οδηγού.

