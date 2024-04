Πολιτική

Μητσοτάκης: Από την ημέρα της εκλογής μου η Μαρέβα έχει στοχοποιηθεί βάναυσα...

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη σύζυγό του Μαρέβα και την επίθεση που δέχτηκε από την Έλενα Ακρίτα. Τι απαντά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μία ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοποθετήθηκε υπερασπιζόμενος τη σύυγό του Μαρέβα Φκραμπόφσκι, μετά την επίθεση που δέχτηκε από την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, στα... απόνερα της υπόθεσης των παραιτήσεων των δύο υπουργών Μπρατάκου - Παπασταύρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

"Γράφω αυτήν την ανάρτηση ως σύζυγος και όχι ως Πρωθυπουργός. Από την ημέρα της εκλογής μου ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας η Μαρέβα έχει στοχοποιηθεί βάναυσα για έναν και μόνο λόγο. Γιατί είναι γυναίκα μου και έτσι θεωρούσαν κάποιοι ότι θα μου έκαναν ζημιά. Ένας βαθιά καλός και ηθικός άνθρωπος, με τελείως αυτόνομη επαγγελματική διαδρομή, τσαλαπατήθηκε και έγινε πρωτοσέλιδα. Η οικογενειακή μας συνοχή δοκιμάστηκε. Πολλές φορές αναρωτηθήκαμε και με τα παιδιά μας αν αξίζει να πληρώνει κάνεις αυτό το οικογενειακό τίμημα για να ασχολείται με τα κοινά.

Όμως αντέξαμε, και προς στιγμήν νομίσαμε ότι τουλάχιστον αυτή η φάση της πολιτικής τοξικότητας έχει παρέλθει. Μέχρι που η Μαρέβα ξαναέγινε πρωτοσέλιδο με ένα τελείως ψευδές και ανυπόστατο δημοσίευμα. Για να ακολουθήσει μια χυδαία και απρόκλητη ανάρτηση της βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζεται μεγάλο συγγραφικό ταλέντο για να χωρέσει τόσα ψέματα και τόση κακία σε μία ανάρτηση.

H Μαρέβα θα κινηθεί νομικά. Και εγώ θα πάω μάρτυρας στο δικαστήριο να την υπερασπιστώ. Όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί μαζί μου πολιτικά, είναι ελεύθερος το κάνει. Όμως ας αφήσουν επιτέλους εκτός πολιτικής σύγκρουσης την οικογένειά μου".

Κασσελάκης: Και τα θύματα των Τεμπών είχαν οικογένεια

Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού απάντησε μετά από λίγο το βράδυ της Δευτέρας ο Στέφανος Κασσελάκης σημειώνοντας:

«Είναι σημαντικό το να συμπαραστέκεται ένας καλός οικογενειάρχης στη σύζυγό του που πάει στη δικαιοσύνη.

Δηλαδή, εκεί που δυστυχώς δεν μπορούν να πάνε τον Κώστα Αχ. Καραμανλή οι δεκάδες καλοί οικογενειάρχες που έχασαν τους ανθρώπους τους στα Τέμπη, επειδή ακριβώς τους το απαγορεύει ο οικογενειάρχης Πρωθυπουργός.

Η ευαισθησία των πολιτικών αποκτά σημασία όταν μπορεί να αγκαλιάσει τις ΑΛΛΕΣ οικογένειες, αυτές που δεν έχουν ισχύ και διασυνδέσεις, αλλά παλεύουν μόνες τους καθημερινά απέναντι στην αναλγησία πολιτικών που η ευαισθησία τους εξαντλείται στα του οίκου τους».

