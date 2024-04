Πολιτική

Μαρέβα Μητσοτάκη: Στη δικαιοσύνη κατά της Έλενας Ακρίτα

Η ανάρτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ που ανάγκασε την σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη να κινηθεί νομικά.

Νομικά κινείται η σύζυγος του πρωθυπουργού Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη κατά της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ελενας Ακρίτα, τόσο στα ποινικά, όσο και στα αστικά δικαστήρια, μετά από ανάρτηση της κυρίας Ακρίτα στα social media, που χαρακτηρίζεται συκοφαντική.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού «Σε συνέχεια της χθεσινής συκοφαντικής ανάρτησης της Βουλευτού Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα, το περιεχόμενο της οποίας επανέλαβε και σήμερα, η κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη θα προβεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στις απαραίτητες νομικές ενέργειες κατά το αστικό και ποινικό δίκαιο, με σκοπό την αποκατάσταση της αλήθειας και της προσωπικότητάς της.

Θεωρούμε αυτονόητο πως το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα αποδεχθεί την άρση της ασυλίας της κυρίας Ακρίτα, προκειμένου να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς της».

Η ανάρτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ που προκαλεί την αντίδραση της κυρίας Γκραμπόφσκι- Μητσοτάκη, αποτελεί σχόλιο σε άλλη ανάρτηση, του δημοσιογράφου Θάνου Δημάδη, ο οποίος υποστήριζε ότι «το λάθος της Μαρέβας Μητσοτάκη στην Ελλάδα είναι ότι δεν γεννήθηκε Τάιλερ». Η κυρία Ακρίτα, αντιστρέφοντας το επιχείρημα, έγραψε:

«Tο λάθος του Τάιλερ είναι ότι δε γεννήθηκε Μαρέβα» και συνέχισε:

«Ο Τάιλερ δεν έχει σπίτι Βολταίρου.

Δεν έχει 40 ακίνητα που δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια τους.

Δεν κάνει περίεργες μπίζνες με μεγάλες εταιρίες.

Δεν αναλαμβανει χαριστικά αναθέσεις κοστουμιών όπως της Aegean και των στολών-εκτρωμάτων των ταξιθετών/τριών στην Λυρική.

Δεν κάνει πολιτικό παιχνίδι με συμφωνίες κάτω από το τραπέζι.

Δεν καταχράται τη θεσμική θέση του συντρόφου του.

Δεν παραγοντίζει με sms και τηλεφωνήματα σε επιχειρηματίες και μεγαλοεκδότες.

Δεν παίζει παιχνιδάκια με τα Πόθεν Εσχες, δεν κάνει τίποτα παρανομο, τίποτα ύποπτο.

Εχω γνωρίσει καλά τον Τάιλερ Μακμπέτ. Έχω κουβεντιάσει πολύ μαζί του και σάς βεβαιώνω πώς πρόκειται για ένα άτομο σοβαρό, με ενσυναίσθηση, πολιτική σκέψη και αυτόνομες απόψεις.

Δεν είναι ουραγός του Στέφανου, δεν είναι ακόλουθος, δεν είναι διακοσμητικός. Και σίγουρα δεν επιδίδεται σε υπόγειους βυζαντινισμούς όπως η εν λόγω κυρία.

Ο Τάιλερ στηρίζει τον άνθρωπο του και τον στηρίζει επί της ουσίας, διατηρώντας παράλληλα ακέραιη την αυτονομία της προσωπικότητας του.

Γι’ αυτό Τάιλερ, ευτυχώς που δε γεννήθηκες Μαρέβα».

Η κυρία Ακρίτα επανέλαβε σήμερα το περιεχόμενο αυτής της ανάρτησης, μετά την προτροπή του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη να ζητήσει η βουλευτής συγγνώμη από την κυρία Μητσοτάκη. Ο κ.Γεωργιάδης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, σημείωσε ότι η κυρία Ακρίτα θα έπρεπε να ντρέπεται, αφού πολιτικός αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναρωτήθηκε πώς δέχεται ως γυναίκα μια γυναίκα να είναι στόχος τέτοιας ανηλεούς κριτικής επειδή παντρεύτηκε έναν άνθρωπο. «Είμαι πέντε χρόνια υπουργός δεν με έχει πάρει ένα τηλέφωνο, δεν έχει στείλει ένα μήνυμα για θέμα του υπουργείου. Εγραψε κάτι ο κ.Δημάδης. Κάθεται η κυρία Ακρίτα και υβρίζει τη σύζυγο του πρωθυπουργού; Τι θέλουν; Να διαλύσουν την οικογένεια του Μητσοτάκη;»

Μετά την ανακοίνωση από το Μαξίμου η Έλενα Ακρίτα απάντησε με νέα ανάρτηση γράφοντας: «Η Μαρέβα Μητσοτάκη δήλωσε ότι θα με μηνύσει για την ανάρτηση μου που ήταν αμιγώς πολιτική και όχι προσωπική και γι’ αυτό δεν αλλάζω ούτε «και».Την περιμένω και της λέω από τώρα ότι θα ζητήσω την άρση ασυλίας μου. Εγώ δεν είμαι δειλή, δεν ιδρώνει το αυτί μου από απειλές και δεν κρύβομαι από κανέναν.

Ίσα ίσα. Ανυπομονώ να βρεθούμε με την συζυγο του πρωθυπουργού και να μάς αποκαλύψει επιτέλους την προέλευση των 40 ακινήτων, όλη την αλήθεια για το σπίτι Βολταίρου και αν γνωρίζει πώς και πού κατασπαταλήθηκαν τα σχεδόν 500.000.000 χρέος της ΝΔ πού από την τσέπη μας πληρώσαμε οι Έλληνες φορολογούμενοι.

A bientot, madame.»

