Μανώλης Μαυρομμάτης: έκκληση για αίμα από τον γιο του

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο γιος του Μανώλη Μαυρομμάτη.

O Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγός του Ρένα Βενιέρη εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμά τους στο Κολωνάκι στα μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου.

Το ζευγάρι κοιμόταν την ώρα εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία, πραγματοποίησε ο γιος του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι έχει δοθεί πολύ αίμα για τα χειρουργεία των γονιών του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του γιου του Μανώλη Μαυρομάτη:

«Καθότι δόθηκε πολύ αίμα στους γονείς μου για τα χειρουργεία, θα σας παρακαλούσα πολύ αν έχετε τον χρόνο και την δυνατότητα, να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο να κάνετε αιμοδοσία. Σημαντικό να πείτε πως πρόκειται για την Ειρήνη Μαυρομμάτη και τον Μανώλη Μαυρομμάτη που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματάς στην Αθήνα. Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, στο Τμήμα Αιμοδοσίας, αναφέροντας τα επίθετα των δύο ασθενών».

