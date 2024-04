Κοινωνία

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Ώρες μετά το περιστατικό οι γονείς δεν ήξεραν τίποτα (βίντεο)

Πώς έμαθαν οι γονείς της 28χρονης ότι η κόρη τους είναι νεκρή. Ο πατέρας είχε δει την είδηση την ίδια ώρα αλλά δεν φαντάστηκε ότι πρόκειται για την κόρη του.

Οι γονείς της 28χρονης κοπέλας που κατέσφαξε ο πρώην σύντροφός της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων δεν είχαν ενημερωθεί έως σήμερα το πρωί (σχεδόν 12 ώρες μετά) ότι το παιδί τους είναι νεκρό.

Όπως μεταδίδει η Άρια Καλυβα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το πρωινό'' συγγενείς της κοπέλας με τους οποίους επικοινώνησε η εκπομπή δεν ήξεραν τίποτα μέχρι και σήμερα το πρωί. Οι συγγενεις ενημέρωσαν τους γονείς της άτυχης κοπέλας. Ο πατέρας της 28χρονης ανυποψίαστος όταν ρωτήθηκε αν είναι συγγενής με την κοπέλα ρώτησε το μικρό της όνομα και όταν συνειδητοποίησε ότι είναι η κόρη του έχασε την γη κάτω από τα πόδια του.





Επίσης σημείωσε ότι άκουσε για το έγκλημα χθες το βράδυ αλλά δεν του πέρασε από το μυαλό ότι είναι το παιδί του και για να μην την ενοχλήσει θα της τηλεφωνούσε σήμερα το πρωί.

Επίσης, χρειάστηκε η μεσολάβηση της δημοσιογράφου προκειμένου να καταφέρει ο τραγικός πατέρας να επικοινωνήσει με την αστυνομία!

Όλο αυτό, δείχνει τον ερασιτεχνισμό με τον οποίο έχουν κινηθεί από την πρώτη στιγμή στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα για να φτάσουμε τόσες ώρες μετά το φονικό και να μην έχει ενημερωθεί η οικογένεια της 28χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι η 28χρονη είχε μεταβεί το βράδυ της Δευτέρας (01/04/2024) μαζί με ένα φίλο της στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων και είπε στους αστυνομικούς ότι την παρακολουθεί ο πρώην σύντροφός της και φοβάται.

Εκείνοι την συμβούλευσαν να καταθέσει μήνυση εις βάρος του προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν στοιχειοθετεί κάποιο αδίκημα.

Τότε η 28χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θέλει να καταθέσει μήνυση, γιατί δεν έχει νόημα. Τους αποκάλυψε, μάλιστα, ότι το 2020 είχε καταθέσει μήνυση εις βάρος του για βιασμό και ξυλοδαρμό, ωστόσο δεν έγινε τίποτα και πλέον φοβάται.

Η 28χρονη ζήτησε ένα περιπολικό για να πάει στο σπίτι της όμως εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κάποιο διαθέσιμο. Η άτυχη γυναίκα είπε θα καλέσει εκείνη περιπολικό μόλις βγει από το τμήμα.

Η μύνηση του 2020 και οι αντιδράσεις

Η 28χρονη είχε καταγγείλει το 2020 τον πρώην σύντροφό της για βιαιοπραγία και βιασμό, ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως μετέδωσε ο δημοσιγράφος του ΑΝΤ1 Λάζος Μαντικός, ο οποίος βρέθηκε στην γειτονιά του θύματος η μητέρα της κοπέλας την παρότρυνε εδώ και πολύ καιρό να απομακρυνθεί από τον άνδρα.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό αναλυτή, Σταύρο Μπαλάσκα, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από πέντε χρόνια, όμως έκτοτε ο φερόμενος ως δράστης δεν έπαψε να παρενοχλεί το θύμα. Η 28χρονη κατήγγειλε το περιστατικό, όμως στο Τμήμα δεν υπήρχε περιπολικό να τη συνοδεύσει στο σπίτι της, έξω από το οποίο προηγουμένως βρισκόταν ο 39χρονος.

Η γυναικοκτονία έγινε έξω από το σημείο της φρουράς και σε απόσταση 5 μέτρων από αυτήν, με την αστυνομικό που ήταν μέσα στο κουβούκλιο να μην προλαβαίνει να αντιδράσει σωτήρια για τη ζωή της γυναίκας.

Ο κ. Καλλιακμάνης άφησε αιχμές για υποστελέχωση των αστυνομικών τμημάτων, κι όπως είπε «η διαδικασία γίνεται αυτεπαγγέλτως από την στιγμή που γίνεται η καταγγελία, αλλά αν δεν έχει ανθρώπους. Για αυτό λέμε να βγουν αστυνομικοί στο δρόμο».

Σύμφωνα με το MEGA εκείνη την ώρα ήταν στο Α.Τ. μόνο ένας αξιωματικός και μια κοπέλα αστυνομικός στο φυλάκιο. «Ένας αξιωματικός και ένας φρουρός, αυτό είναι», είπε για τα βράδια ο κ. Καλλικαμάνης. «Πολλά αστυνομικά τμήματα κλείνουν την νύχτα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει περιπολικό; Θα πρέπει να ανταπεξέλθει η αστυνομία αμέσως, όχι να λέει δεν έχω κόσμο».

Από την πλευρά του ο Σταύρος Μπαλάσκας, αστυνομικός αναλυτής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε πως ο δράστης την ενοχλούσε 5 χρόνια μετά το χωρισμό τους. Σύμφωνα με τον ίδιο ο δράστης κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι, γεγονός που καταδεικνύει πως και στο σπίτι της που είχε πάει στόχο είχε να την σκοτώσει.

«Το πρωτόκολλο λέει πως όταν δεν υπάρχει περιπολικό διαθέσιμο πρέπει να καλέσει ο αξιωματικός υπηρεσίας την Άμεση Δράση», είπε.

«Άγιοι Ανάργυροι ήταν, ένα φτωχούλι τμήμα», ανέφερε επίσης.

Το χρονικό

Ανθρωποκτονία, με θύμα μια 28χρονη και φερόμενο ως δράστη τον 39χρονο σύντροφό της, διαπράχθηκε αργά το βράδυ, λίγα μέτρα από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η 28χρονη είχε πάει στο Α.Τ, συνοδευόμενη από έναν φίλο της, προκειμένου να καταγγείλει τον σύντροφό της.

Μόλις βγήκε, όμως, από το Α.Τ., λίγο μετά τις 22:30, την ακολούθησε ο 39χρονος και της επιτέθηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Αμέσως μετά ο φερόμενος ως δράστης αυτοτραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο "Γεννηματάς".

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

