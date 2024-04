Life

“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Οι αποψινοί καλεσμένοι του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο "The 2Night Show" της Τρίτης.

Απόψε, Τρίτη 2 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Χρήστο Μαλάκη, τον σκληρό Ηλία Νάτση από τη σειρά «Ψυχοκόρες» του ΑΝΤ1. Γιατί πιστεύει ότι έπρεπε να παίξει στις «Άγριες Μέλισσες» για να τον ανακαλύψουν μετά από 22 χρόνια στην υποκριτική; Ήταν αρνητικός με την τηλεόραση; Έχει πληρώσει τον επαγγελματικό του εγωισμό; Ποιον ιδιαίτερο ρόλο έπαιζε στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και πώς σχετίζεται με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη; Τι θέλει να διδάσκει στους μαθητές του ως καθηγητής υποκριτικής; Γιατί έχει απωθημένο να παίξει έναν κωμικό ρόλο; Τέλος, μιλάει για τις αγαπημένες «Ψυχοκόρες» και εξηγεί γιατί πριν από τις βίαιες σκηνές με την Άννα Λουιζίδου έκανε πλάκα για να τη χαλαρώσει.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», καλεσμένη του Γρηγόρη είναι και η Μαρία Θωμά, το ταλαντούχο κορίτσι που έβαλε το lifestyle στην εκπομπή «Formula 1 Show» του ΑΝΤ1. Η Μαρία Θωμά είναι τραγουδίστρια και για 10 χρόνια ήταν μέλος του συγκροτήματος «XANAZOO». Είναι, επίσης, ηθοποιός με δυνατές συμμετοχές σε τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες. Πώς νιώθει που μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στην Αθήνα και το Λονδίνο, αφού ο σύντροφός της, Ίαν Χολμς, ζει εκεί; Τι σχέση έχει με τη Formula 1; Πώς γνώρισε τον Brad Pitt, τι έχει να μας πει για τη συνάντησή τους και τι ρόλο θα έχει στην ταινία του με θέμα τη Formula 1; Τέλος, η Μαρία μιλάει με ενθουσιασμό για τη θεατρική παράσταση «The Big Game», στην οποία πρωταγωνιστεί στο θέατρο Αλκμήνη.

