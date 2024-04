Κοινωνία

Πορνογραφία ανηλίκων: Σύλληψη 18χρονου φοιτητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως προσπαθούσε να προσεγγίσει μέσω διαδικτύου, άλλους χρήστες για πώληση η ανταλλαγή σκληρού πορνογραφικού υλικού.

-

Ένας 18χρονος φοιτητής συνελήφθη, στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών από αλλοδαπές Αρχές, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Ο 18χρονος απέκτησε πρόσβαση σε ιστότοπο - εφαρμογή, μέσω της οποίας γνωστοποιούσε σε άλλους διαδικτυακούς χρήστες ότι κατείχε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, το οποίο ήταν πρόθυμος να το διαμοιράσει, είτε μέσω πώλησης, είτε μέσω ανταλλαγής με αντίστοιχου περιεχομένου υλικό.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψαν τα στοιχεία και ο τόπος κατοικίας του. Ακολούθησαν έρευνες στο σπίτι του, ενώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM και σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από τον έλεγχο στα ψηφιακά πειστήρια που κατείχε ο 18χρονος, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Την σκότωσε μόλις τον είχε καταγγείλει

“Rolex -Gate” στο Περού: Κυβερνητική παραίτηση εν μέσω του σκανδάλου

Μανώλης Μαυρομμάτης: έκκληση για αίμα από τον γιο του