Κόσμος

Φωτιά στην Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθησαν έξι άτομα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε έπειτα από έκρηξη στο υπόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου.

-

Στους 29 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε έπειτα από έκρηξη στο υπόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Γκαϊρέτεπε της Κωνσταντινούπολης.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 13.00, έπειτα από έκρηξη την ώρα που γίνονταν εργασίες ανακαίνισης στο νυχτερινό κέντρο "Masquerade". Τα θύματα ήταν εργάτες που δούλευαν εκείνη την ώρα και εγκλωβίστηκαν μέσα στο κατάστημα.

Επί τόπου βρέθηκε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είπε ότι δεν είχε κατατεθεί από την επιχείρηση καμία αίτηση για άδεια οικοδομής ή ανακαίνισης. «Είναι δύο ορόφους κάτω, οπότε (σ.σ. ο χώρος) δεν είναι ορατός. Δεν υπήρξε καταγγελία. Έγινε μια παράνομη παρέμβαση» τόνισε.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια και ενημερώθηκε για το περιστατικό.

O υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς ανακοίνωσε ότι τρεις εισαγγελείς ανέλαβαν την προανάκριση. Για το περιστατικό έχουν ήδη συλληφθεί έξι άτομα: οι δύο συνέταιροι της επιχείρησης, δύο διευθυντές της, ο λογιστής και ο εργολάβος.

Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ δήλωσε ότι το νυχτερινό κέντρο είχε άδεια λειτουργίας από το 1987 και την ανανέωσε το 2018.

Ειδικοί μιλώντας στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα επισημαίνουν το γεγονός ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς η επιχείρηση δεν λειτουργούσε λόγω των εργασιών ανακαίνισης. Όπως τόνισαν, ο χώρος είχε στο εσωτερικό του εύφλεκτα υλικά και αν υπήρχαν μέσα σε αυτόν πιθανόν 500 ή χίλιοι θαμώνες, ο αριθμός των θυμάτων θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Ερευνάται επίσης αν υπήρχαν επαρκείς οδοί διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: Την σκότωσε μόλις τον είχε καταγγείλει

“Rolex -Gate” στο Περού: Κυβερνητική παραίτηση εν μέσω του σκανδάλου

Κολωνός: Αποφυλακίστηκε η μητέρα της 12χρονης