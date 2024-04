Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μικρό καλοκαίρι”: Σε ποιες περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 31 βαθμούς Κελσίου

Σε οκτώ πόλεις ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου

Σε ακραία υψηλά επίπεδα κυμάνθηκε η θερμοκρασία και την Τρίτη 2 Απριλίου 2024, όπως παρουσιάζεται στη χρωματική κλίμακα θερμοκρασιών του παρακάτω Χάρτη, όπου σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, 300 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 25 °C και 20 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν τιμές άνω των 30 °C, σε σύνολο 512 σταθμών.

O αντίστοιχος αριθμός των μετεωρολογικών σταθμών που κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 25 °C τη Δευτέρα 1/4, ήταν 227.

H υψηλότερη τιμή θερμοκρασίας καταγράφτηκε στα Χανιά και στο Άργος ίση με 31.6 °C.

Σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας παρατηρείται ήδη από τα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας μας.

Χάρτης μεγίστων θερμοκρασιών, καθώς επίσης και οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης

