Γυναικοκτονία - Σακελλαροπούλου: Επείγουσα ευθύνη της Πολιτείας η καταπολέμηση της έμφυλης βίας

Η κ. Σακελλαροπούλου τονίζει επίσης πως απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν χωρεί καμία ανοχή και αδράνεια.

Την επείγουσα ευθύνη της Πολιτείας για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και του εγκλήματος καταδεικνύει η δολοφονία της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους, αναφέρει σε δήλωσή της η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει «η δολοφονία της 28χρονης στους Αγίους Αναργύρους, μια ακόμη γυναικοκτονία, μας συγκλονίζει και μας θυμώνει. Δείχνοντάς μας με σκληρό και οδυνηρό τρόπο μια από τις πιο σκοτεινές και θλιβερές όψεις της κοινωνίας μας, όπως και την επείγουσα ευθύνη που έχει η Πολιτεία στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και του εγκλήματος. Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα δεν χωρεί καμία ανοχή και αδράνεια».

Εισαγγελική έρευνα για ευθύνες αστυνομικών

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αστυνομικών που είχαν βάρδια χθες το βράδυ στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων ξεκινά μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε η 28χρονη από τον σύντροφό της αποχωρώντας από το τμήμα.

Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αντώνης Ελευθεριάνος έδωσε εντολή να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες των αστυνομικών οργάνων με ερευνώμενο αδίκημα την παράβαση καθήκοντος.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθεί υπόψιν και το πόρισμα της ΕΔΕ που διενεργείται για τις ενέργειες των αστυνομικών.

Στο μεταξύ, μετά τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στον εισαγγελέα ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος του συντρόφου του θύματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για δική του χρήση.





