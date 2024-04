Κοινωνία

Εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας: Ανατροπή στρατιωτικού οχήματος

Συναγερμός στην Αθηνών - Λαμίας μετά την ανατροπή στρατιωτικού οχήματος. Υπήρξαν και τραυματίες στρατιωτικοί.

Ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο ανετράπη στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας στο ρεύμα προς την Αθήνα, στο 36,5ο χλμ το πρωί της Τετάρτης (03.04.2024) και έχει σημάνει συναγερμός.

Το στρατιωτικό αυτοκίνητο που ανήκει στην διοίκηση ειδικού πολέμου του ΓΕΕΘΑ κινούνταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας.

Υπάρχουν τέσσερις ελαφρά τραυματίες στρατιώτες οι οποίοι μεταφέρονται στο 401 για προληπτικούς λόγους.

