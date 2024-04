Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία – Ίλιον: Επεισοδιακή σύλληψη 49χρονου

Ειδική ομάδα ΟΠΚΕ, εισαγγελέας και 2 διαπραγματευτές έσπευσαν στο σπίτι που είχε ταμπουρωθεί ο δράστης με τη σύντροφο του.

Στην επεισοδιακή σύλληψη ενός 49χρονου προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στο Ίλιον, για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συντρόφου της, απειλή, αντίσταση και εξύβριση.

Όλα συνέβησαν χθες (02/03) το βράδυ της Τρίτης, με την 44χρονη σύντροφο του 49χρονου να μεταφέρεται στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας Μενιδίου, όπου και κατέθεσε το περιστατικό.

Ο 49χρονος παρέμεινε μέσα στο σπίτι τους και δεν συνεργαζόταν με τις Αρχές. Περίπου στις 23:00 μετέβη ομάδα ΟΠΚΕ, εισαγγελέας καθώς και 2 διαπραγματευτές, ενώ ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια ουσιών.

Περίπου 2 ώρες αργότερα, ο δράστης βγήκε από το σπίτι με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

