ΝΔ: Πότε και πού ξεκινά το συνέδριό της

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των εργασιών του 15ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος. Χαιρετισμός και από την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Στις 5, 6 και 7 Απριλίου στο Ζάππειο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, το 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το συνέδριο σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του κόμματος, θα έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος.

Την Παρασκευή 5 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη. Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννης Πλακιωτάκης.

Το Σάββατο 6 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή και του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Σταύρου Καλαφάτη. Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε τέσσερις θεματικές ενότητες, οι οποίες θα είναι:

«50 Χρόνια ΝΔ: Οι ιδέες και οι άνθρωποι»,

«50 Χρόνια ΝΔ: Για μια ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη»,

«50 Χρόνια ΝΔ: Για ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο» και

«50 Χρόνια ΝΔ: Μεγαλώνει γιατί εξελίσσεται».

Την Κυριακή 7 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες της Γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Γιάννη Πλακιωτάκη, του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της υποψήφιας του ΕΛΚ για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Πριν τη λήξη των εργασιών, θα απευθύνει εκ νέου ομιλία προς το σώμα των συνέδρων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής.

Στο Συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων Ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με την ΝΔ (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens και Hanns Seidel) καθώς και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), ενώ θα λειτουργεί και έκθεση φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού στην οποία θα αποτυπώνεται η διαδρομή της παράταξης στα 50 χρόνια της ιστορίας της.

Δείτε το ακριβές πρόγραμμα:

