Ζάππειο: μεγάλο κλαδί τραυμάτισε τρεις ανθρώπους (βίντεο)

Από τύχη αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, από την πτώση του κλαδιού, μήκους αρκετών μέτρων, που έπεσε πάνω στους ανθρώπους, οι οποίοι ξεκουράζονταν στο παγκάκι.

Από τύχη δεν διαδραματίστηκε τραγωδία στο Ζάππειο, το βράδυ της Τρίτης.

Τρεις τουρίστες, καναδικής καταγωγής, τραυματίστηκαν γύρω στις 21:00 της Τρίτης, από την πτώση ενός μεγάλου κλαδιού δέντρου, στο Ζάππειο.

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ένας άνδρας γλίτωσε με λίγες εκδορές.

Επί τόπου έσπευσαν διασώστες με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως δεν χρειάστηκε κάποιος από τους τρεις τραυματίες να διακομιστεί σε νοσοκομείο.

Οι τρεις τουρίστες περπατούσαν στο Ζάππειο και σταμάτησαν να ξεκουραστούν σε ένα παγκάκι.

Κάποια στιγμή, έσπασε το μεγάλο κλαδί του πλάτανου, που βρίσκεται δίπλα στο παγκάκι και κατέληξε πάνω τους, πριν προλάβουν να αντιδράσουν.

