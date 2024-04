Life

“ΑΡΕΝΑ”: Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη μάχη κατά του καρκίνου

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο ζήτημα αυτή την εβδομάδα στη δημοφιλή εκπομπή του ΑΝΤ1 με τη Μαρία Αναστασοπούλου.

Την Κυριακή 7 Απριλίου στις 24:00 η Μαρία Αναστασοπούλου βάζει στην «ΑΡΕΝΑ» την επανάσταση που φέρνει η Τεχνητή Νοημοσύνη στην έγκαιρη διάγνωση τύπων καρκίνου.

Η «ΑΡΕΝΑ» μπαίνει σε νοσοκομεία και καταγράφει πώς γίνονται οι εξετάσεις με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η Μαρία Αναστασοπούλου συνομιλεί με γιατρούς, οι οποίοι αποκαλύπτουν στην κάμερα της εκπομπής πώς ανεπτυγμένα λογισμικά μπορούν να γίνουν αρωγοί τους, να τροφοδοτηθούν με δεδομένα, αλλά και τι μπορούν να διαγνώσουν και πώς να βοηθήσουν τους ασθενείς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή την Κυριακή, η «ΑΡΕΝΑ» ταξιδεύει στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης, για πρώτη φορά, εντόπισε πρώιμα καρκινικά κύτταρα στο μαστό, τα οποία δεν μπορούσαν να διαγνωστούν από το ανθρώπινο μάτι των γιατρών. Τι ποσοστό επιτυχίας έχει το συγκεκριμένο μηχάνημα, πόσες γυναίκες βοήθησε, εντοπίζοντας έγκαιρα κακοήθη ογκίδια, και τι λένε οι εκπρόσωποι της εταιρίας, αλλά και οι γιατροί από τη Μεγάλη Βρετανία που εφαρμόζουν το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης;

Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής αποκαλύπτει, επίσης, πότε θα εφαρμοστούν προγράμματα διάγνωσης τεχνητής νοημοσύνης στα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας μας.

Πέρα, όμως, από την πρόοδο και την τεχνολογία, η εκπομπή καταγράφει και τα καθημερινά προβλήματα των καρκινοπαθών στην Ελλάδα, τις ελλείψεις σε μηχανήματα, σε γιατρούς, αλλά και σε υποδομές.

Στην «ΑΡΕΝΑ» ασθενείς καταθέτουν συγκλονιστικές μαρτυρίες και αναφέρουν, μεταξύ άλλων, οτι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν, ανά διαστήματα, τα σπίτια τους για να επισκεφθούν τα ελάχιστα νοσοκομεία που μπορούν να τους παρέχουν τη θεραπεία τους.

«ΑΡΕΝΑ» με την Μαρία Αναστασοπούλου, την Κυριακή 7 Απριλίου στις 24:00.

