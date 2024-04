Κόσμος

Ιράν: Νεκροί σε τρομοκρατική επίθεση εναντίον αστυνομικού τμήματος

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Τουλάχιστον τρία μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σκοτώθηκαν σε «τρομοκρατική επίθεση» εναντίον αστυνομικού τμήματος στο νότιο Ιράν, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στην «επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης») στο αστυνομικό τμήμα υπ’ αριθμόν 11 της πόλης Τσαμπαχάρ, ο υποδιευθυντής του τμήματος και άλλοι δύο αστυνομικοί έπεσαν μάρτυρες», ανέφερε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με το IRIB, την ευθύνη για τις επιθέσεις ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Τζάις αλ Αντλ («Στρατός της Δικαιοσύνης» στα αραβικά), η οποία έχει τη βάση της στο Πακιστάν.

Η παράταξη αυτή σουνιτών ανταρτών, που σχηματίστηκε το 2012, έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις στην ιρανική επικράτεια τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από το —κατά πλειονότητα σιιτικό— Ιράν, αλλά και από τις ΗΠΑ.

