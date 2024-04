Αθλητικά

Κροατία: Σοβαρά επεισόδια στο Σπλιτ - Οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι οπαδοί της Χάιντουκ εισέβαλαν στο γήπεδο μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

-

Σοβαρά επεισόδια στιγμάτισαν, για μια ακόμη φορά, το παραδοσιακό ντέρμπι του κροατικού ποδοσφαίρου μεταξύ της Χάιντουκ και της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που έστειλε τους φιλοξενούμενους στον τελικό κυπέλλου, μετά τη νίκη τους με 1-0 στο Σπλιτ μέσα στο «Πόλιουντ».

Οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και επιτέθηκαν στους παίκτες της ομάδας τους. Η άμεση επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε τα χειρότερα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να φυγαδεύονται στα αποδυτήρια, λίγο μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Εγιναν δεκάδες συλλήψεις και τα επεισόδια συνεχίστηκαν έξω από το γήπεδο.

03.04.2024????Hajduk Split - Dinamo Zagreb, Torcida storm pitch after game against Dinamo https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/bfNcqLArFM

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία – Άγιοι Ανάργυροι: Αμείλικτα ερωτήματα για το πώς φτάσαμε στην τραγωδία

Μαγνησία: Γιαγιά παγίδεψε σπείρα απατεώνων

Τέμπη – Καρυστιανού: Χρόνια η παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας