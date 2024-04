Πολιτική

Σπαρτιάτες: Η απάντηση Στίγκα - Κασιδιάρη και οι εξελίξεις μετά τις ποινικές διώξεις

Τι αναμένεται να γίνει με το κόμμα μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις δύο βουλευτών και την άσκηση ποινικών διώξεων. Ποια είναι τα τρία σενάρια.

Αλυσιδωτές εξελίξεις προκαλεί η παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος 11 βουλευτών που εξελέγησαν με τους «Σπαρτιάτες» για εξαπάτηση των εκλογέων, αλλά και κατά του έγκλειστου της Χρυσής Αυγής, Ηλία Kασιδιάρη, ως ηθικού αυτουργού.

Η παραγγελία της Γεωργίας Αδειλίνη αφορά ειδικότερα τους 11 βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές (εκτός από τον πρόεδρο των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα) αλλά και τον έγκλειστο της Χρυσής Αυγής Ηλία Kασιδιάρη, που παραγγέλλεται να διωχθεί ποινικά ως ηθικός αυτουργός της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, καθώς από την εισαγγελική έρευνα, προέκυψε ότι αυτός ήταν ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος των «Σπαρτιατών», καθοδηγώντας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκλογική του κάθοδο αλλά και την εκλογή των βουλευτών του στη Βουλή.

Οι έδρες των «Σπαρτιατών» και τα σενάρια

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, δύο βουλευτές των Σπαρτιατών, οι Γιώργος Μανούσος και Γιάννης Δημητροκάλλης, ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους, με αποτέλεσμα το κόμμα Στίγκα να αριθμεί πλέον 10 βουλευτές (εξελέγησαν συνολικά 12, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής), δηλαδή όσους απαιτεί ο Κανονισμός της Βουλής για να υφίσταται μία κοινοβουλευτική ομάδα – κάτι που σημαίνει πως αν έστω και ένας ακόμη βουλευτής ανεξαρτητοποιηθεί, η Κ.Ο. των Σπαρτιατών θα διαλυθεί.

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι τι θα απογίνει με τις έδρες των 11, καθώς το εκλογοδικείο είναι πολύ πιθανόν, εφόσον ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον τους, να προχωρήσει σε έκπτωση από το βουλευτικό τους αξίωμα. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν τρία σενάρια:

Το πρώτο είναι να διεξαχθούν εκλογές στις περιφέρειες όπου εξέλεξαν τους 11 βουλευτές οι Σπαρτιάτες. Πρόκειται για τις περιφέρειες Α’ Αθηνών, Β’ Πειραιά, Βόρειου Τομέα Αθήνας, Δυτικού Τομέα Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Ηρακλείου, Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Λάρισας.

Το δεύτερο είναι οι 11 βουλευτικές έδρες να αναπληρωθούν από τα υπόλοιπα κόμματα, με αναλογική κατανομή.

Και το τρίτο σενάριο είναι να καταληφθούν οι έδρες σε κάθε περιφέρεια με τους πρώτους σε σταυρό επιλαχόντες των υποψηφίων των Σπαρτιατών.

Β. Στίγκας: Εργαλειοποιούν τη δικαιοσύνη για να εξουδετερώσουν πολιτικούς αντιπάλους

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών» Βασίλης Στίγκας έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του κόμματος, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης την οποία εγκάλεσε για «εργαλειοποίηση» της ποινικής δικαιοσύνης για να «εξουδετερώσει τους πολιτικούς αντιπάλους» της.

Αναλυτικά στη δήλωσή του αναφέρει «Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος της κυβέρνησης με τους τραγικούς χειρισμούς της σε σωρεία σημαντικών κοινωνικοπολιτικών ζητημάτων, εξαιτίας των οποίων η πλειοψηφία του ελληνικού λαού ασφυκτιά, οι «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» έπρεπε να στοχοποιηθούν, προκειμένου η κοινή γνώμη να αποπροσανατολιστεί με την ποινική δίωξη (έστω και σε βαθμό πλημμελήματος) εναντίον των βουλευτών του κόμματος προς δημιουργία εντυπώσεων και εκφοβισμού.

Παράλληλα, η δίωξη αυτή αποτελεί τρανή απόδειξη ότι η παρούσα κυβέρνηση, έχοντας χάσει κάθε ίχνος σεβασμού προς τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν διστάζει να εργαλειοποιεί την ποινική δικαιοσύνη και τα συστημικά μέσα που προδικάζουν δικαστικές αποφάσεις, για να εξουδετερώσει όποιους πολιτικούς αντιπάλους της φοβάται.

Ως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ στηρίζω και αγκαλιάζω όλους τους βουλευτές του κόμματος, ώστε να βαδίσουμε όλοι μαζί ενωμένοι μέχρι την τελική νίκη για την Ελλάδα και τους Έλληνες!».

Μετά την άσκηση ποινικής δίωξη η οποία αναμένεται άμεσα αναμένονται εξελίξεις τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα εκκρεμούν στο εκλογοδικείο προσφυγές κατά της συμμετοχής του κόμματος «Σπαρτιάτες» στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, με την απόφαση να αναμένεται προσεχώς με όριο τον Ιούνιο του 2024, οπότε αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης η πρόεδρος του ΣτΕ κ.Νίκα.

Η απάντηση από την πλευρά Κασιδιάρη

Η συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη σε ανακοίνωσή της αναφέρει τι είπε ο πελάτης της μετά την άσκηση ποινικών διώξεων «Υπό την ιδιότητα μου ως συνηγόρου υπερασπίσεως του Ηλία Κασιδιάρη, ως προς την ποινική υπόθεση που αφορά το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε εξαπάτηση εκλογέων από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σας γνωστοποιώ την κάτωθι δήλωση του: ''Αν είχα χιούμορ θα δήλωνα ότι στηρίζω ΝΔ, ώστε ο Άρειος Πάγος να ασκήσει δίωξη στους βουλευτές της και το εκλογοδικείο να τους αποβάλει άμεσα από τη Βουλή. Πρόκειται για αστειότητες που υποτιμούν την ελεύθερη βούληση και την νοημοσύνη του Ελληνικού λαού''.»

Ο Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτή Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την άσκηση ποινικής δίωξης στους Βουλευτές των Σπαρτιατών δήλωσε:

«Η άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει τεράστια νομική, πολιτική και συνταγματική σημασία.

Αποδεικνύει αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ως ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ότι το κόμμα των Σπαρτιατών αποτελεί ένα πέπλο πίσω από το οποίο κρύβεται ο καταδικασμένος εγκληματίας Κασιδιάρης.

Νομίζω ότι είναι η αρχή μιας σειράς εξελίξεων και ούτε η δικαιοσύνη ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε εμείς ως δημοκρατική παράταξη πρόκειται όλο αυτό να το αφήσουμε έτσι.»

Σχετικά με τις διώξεις σε βάρος των βουλευτών των Σπαρτιατών και του Ηλία Κασιδιάρη το ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «Κανένας δεν πέφτει από τα σύννεφα με τις διαπιστώσεις της Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τις διώξεις σε βάρος έντεκα βουλευτών των Σπαρτιατών και του Η. Κασιδιάρη για “εξαπάτηση του εκλογικού σώματος”. Άλλωστε, οι ίδιοι οι βουλευτές των Σπαρτιατών από την πρώτη στιγμή της εκλογής τους ευχαρίστησαν τον Η. Κασιδιάρη για τη στήριξή του και μάλιστα δια στόματος του ίδιου του προέδρου του κόμματος, που “εξαιρέθηκε” από το κατηγορητήριο. Επιπλέον, όλους αυτούς τους μήνες, έχουν αναδειχθεί οι εθνικιστικές, ρατσιστικές τους θέσεις. Αυτό βέβαια που επείγει πάνω από όλα είναι να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής, που έντεκα χρόνια μετά τη δολοφονία Φύσσα είναι ακόμα σε εξέλιξη και να καταδικαστούν τελεσίδικα οι ναζιστές εγκληματίες.

Σε κάθε περίπτωση μόνο ο λαός μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το φασισμό, δυναμώνοντας την πάλη του ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα και το κράτος του που τον γεννά και τον θρέφει, για να τον αξιοποιεί ανάλογα με τις αντιδραστικές επιδιώξεις του.»