Πειραιάς: Συμπλοκή έξω από γήπεδο - Συνελήφθησαν 3 άτομα

Τι βρέθηκε στην κατοχή των συλληφθέντων, μετά την αστυνομική έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Στη σύλληψη τριών ατόμων που συμμετείχαν σε συμπλοκή έξω από γήπεδο στον Πειραιά, πριν από την έναρξη αγώνα, προχώρησαν την Τετάρτη αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

"Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες χθες (3-4-2024) στον Πειραιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πειραιά της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις ημεδαποί, ηλικίας 43, 36 και 29 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους για διατάραξη κοινής ειρήνης, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, μαζί με έτερα άτομα τα οποία αναζητούνται, συμμετείχαν σε συμπλοκή εξωτερικά γηπέδου πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα στην περιοχή του Πειραιά. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι,

μεταλλική ράβδος και

ξύλινο στειλιάρι

Ακολούθως σε έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους στην οικία του 29χρονου βρεθήκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχεθήκαν:

πιστόλι μαζί με 100 φυσίγγια,

αεροβόλο πιστόλι,

21 φωτοβολίδες,

σιδερογροθιά και

κουκούλα τύπου full face

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα"

