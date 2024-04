Κόσμος

Η Τουρκία αναθεωρεί το μυστικό "κόκκινο βιβλίο" για την εθνική ασφάλεια

Τι αλλάζει στο μυστικό σύνταγμα του κράτους, το ''κόκκινο βιβλίο'' όπως είναι δημοσίως γνωστό. Τι αναμένεται να αλλάξει η Τουρκία σχετικά με τις σχέσεις της με την Ελλάδα.

Στις 15.45 ξεκίνησε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου. Στη συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθούν οι αρχές σχετικά με την ενημέρωση του Εγγράφου Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο αναθεωρείται κάθε 5 χρόνια και είναι γνωστό ως «μυστικό σύνταγμα του κράτους» και δημοσίως ως Κόκκινο Βιβλίο.

Το έγγραφο, το οποίο καλύπτει τις αρχές σχετικά με τις πολιτικές εσωτερικής, εξωτερικής ασφάλειας και άμυνας που πρέπει να ακολουθούνται για την επίτευξη των εθνικών στόχων, θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση του Ερντογάν.

Το «Κόκκινο Βιβλίο» του 2024 αναμένεται να περιλαμβάνει εξελίξεις στη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να περάσει στην “ειρηνευτική” διπλωματία και επιχείρησε να παρουσιαστεί ως βασικός διπλωματικός παράγοντας στις διεθνείς υποθέσεις, έλαβε μέτρα για την εξομάλυνση των σχέσεων με μια σειρά από χώρες, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων της. Η επικαιροποίηση του “Κόκκινου Βιβλίου” πιθανότατα θα αλλάξει τη στάση της χώρας στις σχέσεις της με ορισμένες χώρες.