Γυναικοκτονία - Γονείς θυμάτων στον ΑΝΤ1: “ξαναζούμε την δολοφονία του παιδιού μας” (βίντεο)

Συγκλονισμένοι μιλούν στον ΑΝΤ1 δύο μητέρες και ένας πατέρας που είδαν τις κόρες τους να πέφτουν νεκρές από το χέρι του συντρόφου τους. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η δολοφονία έγινε μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα.

Της Λίλιαν Τσουρλή, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Τρεις διαφορετικές ιστορίες γυναικοκτονιών που συγκλόνισαν το πανελλήνιο, διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά τόσο ίδιες με αυτή της Κυριακής. Η Ντόρα έφυγε από την ζωή από τα χέρια του συντρόφου της, που δεν μπορούσε να δεχθεί ότι είχαν χωρίσει. Την παρακολουθούσε και την σκότωσε έξω από το σπίτι της, χωρίς όμως κανείς να ενημερώσει τους γονείς της, όπως και στη δολοφονία της Κυριακής.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η Κατερίνα Κότη, μητέρα της Ντόρας από την Ρόδο, «Οι σκηνές οι ίδιες. Αυτό το ξαφνικό... Ο πατέρας του παιδιού δεν είχε μάθει. Το ίδιο έγινε και σε εμένα. Κανείς δεν με ειδοποίησε. Ήμουν στην δουλειά. Βλέπω έναν μιμητισμό. Τα κορίτσια φοβούνται. Η Πολιτεία φυσικά δεν βλέπω να κάνει κάτι. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα κορίτσια να φεύγουν, να μιλάνε».

Η Σοφία από την Κηφισιά «έφυγε» από το όπλο του αστυνομικού συντρόφου της. Την κακοποιούσε, τη ζήλευε παράφορα και όταν χώρισαν, με 26 σφαίρες έξω από την εργασία της… της αφαίρεσε τη ζωή.

Η Ρόζα Φωτιάδου, μητέρα της Σοφίας, λέει στον ΑΝΤ1, «Τι άτομα υπάρχουν που νιώθουμε εμείς ασφαλείς σαν πολίτες στα Τμήματα αυτά. Που θα πάνε να απευθυνθούν; Σε ποιο Τμήμα; Σε ποιους αστυνομικούς; Και ακόμη χειρότερο που ήταν και γυναίκες μέσα στο Τμήμα. Ντροπιαστικό. Απαράδεκτο. Τι θα πει «είναι ταξί το περιπολικό»; Και αν δεν έχουν, να κλείσουν την κοπέλα μέσα ή να την συνοδεύσουν. Με το προσωπικό τους αυτοκίνητο θα έπρεπε να το κάνουν, για να σώσουν έναν άνθρωπο. Αλλά είναι εντελώς αδιάφοροι».

Η Κωνσταντίνα «έφυγε» από το μαχαίρι που κρατούσε ο σύζυγος της. Την ζήλευε, είχαν χωρίσει και η κοπέλα λίγες ώρες νωρίτερα είχε κάνει ασφαλιστικά μέτρα, όμως ούτε αυτά τον σταμάτησαν από το δολοφονήσει εν ψυχρώ αυτή και τον αδερφό της, στο Πήλιο.

Ο πατέρας των δολοφονημένων παιδιών, Απόστολος Τσαπάρας, λέει στον ΑΝΤ1, «πολλά περίμενα, αλλά δεν βλέπω τίποτα. Ούτε προστασία υπάρχει ούτε για τίποτα. Μηδέν. Επιτρέπεται στο Αστυνομικό Τμήμα μπροστά να γίνεται δολοφονία; Πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει άλλο. Ή η ποινή των ισοβίων να γίνει ισόβια τελείως, για να μην βγαίνουν. Μόλις το άκουσα εγώ και βγήκε ο πατέρας της και είπε τι συνέβη ήταν τα ίδια πράγματα... τα ίδια».





