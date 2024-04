Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Ξαφνικός θάνατος 14χρονου μέσα στο σπίτι του

Σε σοκ βρίσκεται η μητέρα του 14χρονου αγοριού που ''έφυγε'' ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του σπιτιού του.

Σοκ στα Χανιά από τον αιφνίδιο θάνατο ενός 14χρονου αγοριού το απόγευμα της Πέμπτης (04/04/2024) στο δωμάτιο του σπιτιού του.

Το παιδί ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα Χανιά, έχασε τις αισθήσεις του και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς, όμως, να μπορέσουν οι γιατροί να το βοηθήσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης το παιδάκι, που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, βρισκόταν με τη μητέρα του στο σπίτι. Όταν εκείνη πήγε στο δωμάτιο του, επειδή σταμάτησε να το ακούει, το βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Το παιδί αμέσως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στα επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Η μητέρα του βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει πως, από τη μια στιγμή στην άλλη, έφυγε έτσι ξαφνικά το 14χρονο αγόρι. Φως στα αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.

