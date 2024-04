Παράξενα

Γυναικοκτονία: Στραγγάλισε την έγκυο σύντροφό του επειδή… ντρεπόταν να την γνωρίσει στους συγγενείς του! (βίντεο)

Ως “έγκλημα τιμής” αντιμετωπίζει την δολοφονία της άτυχης εγκυμονούσας η Εισαγγελία της Σουηδίας.

Η Saga Forsgren Elneborg, 20 ετών, βρέθηκε στραγγαλισμένη με κορδόνι λάμπας στο σπίτι στην πόλη Orebro.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο 22χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, τη σκότωσε με το καλώδιο της λάμπας που υπήρχε στο δωμάτιό της, καθώς θεωρούσε ντροπή να τη συστήσει στη μουσουλμανική του οικογένεια ως μέλλουσα μητέρα του παιδιού του.

Η οικογένεια της Saga ανέφερε, μέσω του δικηγόρου της, ότι πριν από μία εβδομάδα απαγγέλθηκε στον 22χρονο Σομαλό η κατηγορία της δολοφονίας της.

Μέχρι τώρα, πάντως, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η οικογένεια του Σομαλού εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στη δολοφονία της 20χρονης Σουηδής ερωμένης του, που εγκυμονούσε. επισημαίνουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

