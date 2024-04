Κόσμος

Τουρκία - Ακτούρκ: Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε την “γαλάζια πατρίδα” μας

Τι ανακοίνωσε για τις εκπαιδεύσεις εναέριου ανεφοδιασμού στον τουρκικό εναέριο χώρο με αεροσκάφη των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Αντιναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ ανέφερε «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις μας συνεχίζουν να υπηρετούν με επιτυχία στο Αζερμπαϊτζάν, τη Λιβύη, το Κοσσυφοπέδιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κατάρ, τη Σομαλία και πολλές άλλες γεωγραφίες, κυρίως στην Κύπρο, και να συνεισφέρουν σημαντικά στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα».

«Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι υποστηρίζουμε τα νόμιμα συμφέροντα των Κυπρίων αδελφών και αδελφών μας υπό οποιεσδήποτε συνθήκες στην Κύπρο, που είναι το εθνικό μας ζήτημα και όπου είμαστε παρόντες για ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών Εγγύησης και Συμμαχίας και ότι η επιβεβαίωση της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς τους καθεστώτος, που είναι τα κατοχυρωμένα δικαιώματά τους, είναι απαραίτητη για εμάς», ανέφερε ο Ζεκί Ακτουρκ.

Πρόσθεσε ακόμη: «Καλούμε τις πλευρές να κινηθούν προς μια λογική και λογική λύση που να συνάδει με την ιστορική και τρέχουσα πραγματικότητα, αντί για παρωχημένες, κατεστημένες και προκλητικές συζητήσεις».

Ο Ζεκί Ακτούρκ ανακοίνωσε επίσης ότι στις 15 και 17 Απριλίου προγραμματίζονται εκπαιδεύσεις εναέριου ανεφοδιασμού στον τουρκικό εναέριο χώρο με αεροσκάφη των ΗΠΑ συνοδευόμενα από τουρκικά F-16, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ανακοίνωσε επίσης ότι το τουρκικό πλοίο TCG AMASRA πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά/Ελλάδα στο πλαίσιο της αποστολής του NATO.

Ανέφερε ακόμη ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν με επιτυχία όλα τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει με αποφασιστικότητα

«από την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας στην Γαλάζια και Αιθέρια Πατρίδα μας μέχρι τη συμβολή στη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα».

