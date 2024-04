Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: “Διπλό” στον Ερυθρό Αστέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι "ερυθρόλευκοι" συνέχισαν τις νίκες στην προτελευταία αγωνιστική της κακονικής περιόδου της διοργάνωσης.

-

Με “back to back” νίκες στο Βελιγράδι, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία στην εξάδα της Euroleague και πλέον τα... παίζει όλα για όλα για το πλεονέκτημα έδρας (με δική του νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων), απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, την επόμενη εβδομάδα (12/4, 21:15), στο ΣΕΦ, στην 34η και τελευταία αγωνιστική.

Ο Μόουζες Ράιτ, με 20 πόντους σε 16:34 λεπτά (ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση), αλλά κυρίως με το τρίποντο-απάντηση σε αυτό του Άνταμ Χάνγκα στα 24΄΄ πριν τη λήξη, που ουσιαστικά έκρινε τον νικητή, οδήγησε τους Πειραιώτες σε νίκη με 89-86, επί του Ερυθρού Αστέρα, για την 33η αγωνιστική. Ο Ράιτ... έπαιξε απόψε και για τους απόντες Σέρβους σέντερ του Ολυμπιακού, Νίκολα Μιλουτίνοβ και Φιλίπ Πετρούσεβ!

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο έχοντας μείνει εκτός δεκάδας, αλλά τα έδωσε όλα για να δυσαρεστήσει τον Ολυμπιακό βάζοντάς του δύσκολα, κυρίως μαζεύοντας τα επιθετικά ριμπάουντ (16 έναντι 9 της ελληνικής ομάδας).

Όμως, ο φιναλίστ της Euroleague τις δύο τελευταίες σεζόν... βρήκε τον Μωυσή του στο πρόσωπο του Μόουζες Ράιτ. Ο Αμερικανός ψηλός ήταν «μαγικός» στο β΄ μέρος και πήρε από το χέρι τους συμπαίκτες του, που θα τον ευγνωμονούν που θα βρίσκονται στις ομάδες που περιμένουν, όταν οι ομάδες των θέσεων 7-10 θα δίνουν ματς στα Play-In.

Ο Κώστας Παπανικολάου (12π., 6 ασίστ και 4ρ.) είχε πετύχει επίσης κρίσιμο τρίποντο (75-81) με 2:56΄΄ εναπομείναντα χρόνο. Ο Ουόκαπ είχε 12 πόντους, 5ασ. και 4ρ., ενώ ο Ουίλιαμς-Γκος που ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη επί της Παρτιζάν την περασμένη εβδομάδα, απόψε είχε 10 πόντους και 6 ασίστ.

Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 21 νίκες (12 ήττες) και με τη Φενερμπαχτσέ θέλει νίκη με +3, για να έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία μαζί της, αφού είχε ηττηθεί με -2 στην Κωνσταντινούπολη. Βέβαια, για το πλεονέκτημα έδρας θα χρειαστεί και συνδυασμός αποτελεσμάτων.

Ο Ερυθρός Αστέρας υποχώρησε στο 11-22. Ο Άνταμ Χάνγκα σημείωσε double double με 19 πόντους και μαζί με τους Γκιεντράιτις (16π., 7ρ.) και 15 του Νέντοβιτς έβαλαν δύσκολα στον Ολυμπιακό.

Τα δεκάλεπτα: 14-23, 39-42, 64-63, 86-89

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τους Ουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ. Ο Σφαιρόπουλος επέλεξε στην αρχική πεντάδα του Ερυθρού Αστέρα τους Λάζιτς, Νέντοβιτς, Χάνγκα, Ίλιτς και Μπόλομποϊ. Μυαλωμένα έπαιξε ο Ολυμπιακός, μετά το εναρκτήριο τζάμπολ. Σε σετ παιχνίδι, οι παίκτες του Μπαρτζώκα πήραν τον έλεγχο του αγώνα, χάρη στο καλό passing game και τις σωστές επιλογές. Η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε με +8 (2-10), χάρη σε δύο διαδοχικά τρίποντα από Ουόκαπ και Κέινααν, αλλά και με τον Ερυθρό Αστέρα να έχει ξεκινήσει με 1/6 σουτ. Το δεύτερο φάουλ -νωρίς- του Κέινααν- υποχρέωσε τον Μπαρτζώκα να τον αποσύρει στον πάγκο ρίχνοντας τον Λαρεντζάκη στη θέση του. Με τον Ουόκαπ να επιχειρεί διαδοχικά τρίποντα χωρίς να ευστοχεί και τους Σέρβους να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση με Γκιεντράιτις, Χάνγκα και ντος Σάντος, ο Ολυμπιακός είδε τον αντίπαλο να μειώνει στον πόντο (11-12). Ο Άλεκ Πίτερς, πήρε μπρος και με πέντε διαδοχικούς πόντους οδήγησε τους Πειραιώτες στο +10 (11-21). Για να «πληγώσει» την πρώην ομάδα του ο Μίλος Τεόντοσιτς, 26΄΄ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο (14-2), έξω από τα 6.75. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου τέλειωσε την 1η περίοδο με μετρώντας 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Με τον Μόουζες Ράιτ στο «5» και τον Σίκμα στο «4» μπήκε στη 2η περίοδο ο Ολυμπιακός, την ώρα που ο ΜακΚίσικ πήρε τη θέση του Παπανικολάου στο «3». Ένα σερί 4-0 των γηπεδούχων, 4-0 από Μίτροβιτς και Γκεντράιτις είχε ως αποτέλεσμα το 18-23. Ο ΜακΚίσικ σημείωσε 5 σερί πόντους, ο Ράιτ νίκησε τη φροντ λάιν των Σέρβων για το +9 του Ολυμπιακού (21-30). Μία ακόμη φορά, όμως ο Ερυθρός Αστέρας έμεινε σε απόσταση αναπνοής, μετά από δίποντο του Γκεντράιτις και τρίποντο του Χάνγκα (26-30). Ο Μπραζντέικις πέρασε για το δεύτερο πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός βρέθηκε και στο +8 (30-38). Οι παίκτες του Μπαρτζώκα, όμως άφησαν τον Χάνγκα να κάνει ό,τι θέλει, με τον Ούγγρο σμολ φόργουορντ να φτάνει τους 15 προσωπικούς πόντους στο ά μέρος και να είναι αυτός που με τρίποντο διαμόρφωσε το σκορ του α΄ μέρους, 39-42.

«Μάχη σώμα με σώμα» ακολούθησε στην 3η περίοδο. Τι κι αν η ομάδα του Πειραιά ξεκίνησε με δύο σερί τρίποντα από Παπανικολάου και Ουόκαπ, για το 39-48 (_9); Ο Νεμάνια Νέντοβιτς πήρε «φωτιά» και με δύο τρίποντα «έγραψε» το 52-52 για την ομάδα του. Ο Ολυμπιακός βρήκε δύο ακόμη μεγάλα σουτ έξω από τη γραμμή του τριπόντου, από τους Ουίλιαμς-Γκος και Παπανικολάου (54-58). Ο Ουίλιαμς-Γκος υπέπεσε στο 3ο φάουλ του, ο Μίτροβιτς, με 2/2 βολές μείωσε στο καλάθι (56-58) και ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ πέρασε στο παρκέ (αντί του Ουίλιαμς-Γκος). Ο Μήτρου-Λονγκ ξεκίνησε με τρίποντο (56-61), ο Φαλ ήταν άστοχος σε βολές και ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού και νυν του Ερυθρού Αστέρα ισοφάρισε σε 61-61. Οι γηπεδούχοι θα είχαν την πρωτοπορία, στο τέλος της 3ης περιόδου (για πρώτη φορά στο ματς!), αφού ο Ουόκαπ σκόραρε για το 61-63 και ο Τεόντοσιτς, όπως ακριβώς στο τέλος της 1ης περιόδου, με τρίποντο έκανε το 64-63 υπέρ της ομάδας του Βελιγραδίου.

Οι Ράιτ και Μίτρου-Λονγκ επανέφεραν το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, 64-67, με την έναρξη της 4ης περιόδου. Ο Μπόλομποϊ έκανε μεγάλο παιχνίδι. Πήρε το επιθετικό ριμπάουντ, πέτυχε και το καλάθι (66-67). Ο Μίτροβιτς υπέπεσε σε 5ο φάουλ και πήρε τον δρόμο προς τον πάγκο έχοντας συνεισφέρει 8 πόντους στους γηπεδούχους. Με βολές του Ράιτ, ο Ολυμπιακός έκανε το 66-69, οι διαιτητές υπέδειξαν φάουλ του Παπανικολάου στον Νταβιντόβατς και επέμειναν στην αρχική απόφασή τους μετά το challenge του Μπαρτζώκα, με αποτέλεσμα το 67-69 (με 1/2 βολές από τον Σέρβο). Ο Ουίλιαμς-Γκος μπήκε στη θέση του Λαρεντζάκη, αλλά θα ήταν στη θέση «5» που θα… έκανε τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Ο Μόουζες Ράιτ… πήρε τους Πειραιώτες πάνω του, πέτυχε 6 σερί πόντους, για το 69-75 (ο Νέντοβις είχε βάλει το μοναδικό καλάθι των γηπεδούχων).

Μετά το άστοχο τρίποντο του Νέντοβιτς, ο Τζόελ Μπολομπόι μάζεψε ένα ακόμη επιθετικό ριμπάουντ και κράτησε στο -4 την ομάδα του (71-75). Ακολούθησε παλικαρίσιου καλάθι του Ουίλιαμς-Γκος (71-77), απάντησε ο Γκιεντράιτις (73-77), για να τιμωρηθεί με τεχνική ποινή ο Νέντοβιτς για διαμαρτυρία. Ο Παπανικολάου ήταν εύστοχος από τη γραμμή των βολών (73-78), ο αρχηγός αστόχησε σε δίποντο αμέσως μετά και ο Μπολομπόι, φτάνοντας του 17 πόντους, μείωσε σε 75-78, 3:20΄΄ πριν τη λήξη. Την κρίσιμη στιγμή, ο Παπανικολάου βρήκε στόχο σε τρεις (75-81), με 2:56΄΄ εναπομείναντα χρόνο. Ο Νέντοβιτς είχε 2/2 βολές (77-81) από φάουλ του Μήτρου-Λονγκ, ενώ ο Ράιτ έχασε την 1η βολή του στο ματς και με 1/2 έκανε το 77-82 στα 2:18΄΄ πριν το τέλος. Ο Ράιτ μετρούσε 15 πόντους σε 13:40 λεπτά συμμετοχής! Ο Χάνγκα είχε 1/2 βολές (78-82), ο Ράιτ αστόχησε σε 2 βολές, από το 3ο φάουλ του Τεόντοσιτς και μετά από άστοχο τρίποντο του τελευταίου, ο Γκιεντράιτις με «κρύο αίμα» έφερε τους Σέρβους στον πόντο (81-82), 1:31΄΄ πριν το τέλος.

Ο Ράιτ είχε πάρει «φωτιά», αφού όχι μόνο μπήκε στη ρακέτα και μπροστά στους ψηλούς του Ερυθρού Αστέρα έβαλε την μπάλα στο καλάθι (81-84), αλλά και μετά το τρίποντο «μαχαιριά» του Χάνγκα (84-84), στα 47΄΄, πήρε το τρίποντο στα 24΄΄ και το έβαλε, μέσα στην «καυτή» ατμόσφαιρα στη “Stark Arena”, για το 84-87. Ο Γκιεντράιτις αστόχησε για τρεις στα 20΄΄ και ο Μήτρου-Λονγκ πήρε το 4ο φάουλ του Τεόντοσιτς (ο Μπαρτζώκας ζήτησε αντιαθλητικό αλλά δεν δικαιώθηκε). Όμως, ο Μήτρου-Λονγκ αστόχησε και στις 2 βολές στα 14΄΄. Ευτυχώς, για τον Ολυμπιακό το τρίποντο του Νέντοβιτς δεν ήταν εύστοχο στα 4΄΄. Ο Μπολομπόι πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και έφερε τον Ερυθρό Αστέρα στον πόντο (86-87), αλλά απέμεναν μόνο 3΄΄ και ο χρόνος ήταν όλος για τους Πειραιώτες. Ο Νέντοβιτς έκανε φάουλ στον Ουόκαπ, με τον τελευταίο να είναι αλάνθαστος από τη γραμμή των βολών, για το τελικό (86-89).

Διαιτητές: Περούγκα (Ισπανία), Βίλιους (Λιθουανία), Πεεράντι (Εσθονία)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Τεόντοσιτς 6 (2), Χάνγκα 19 (5), Νταβιντόβατς 1, Μίτροβιτς 8, Λάζιτς, Μπόλομποϊ 19, Ίλιτς, Νέντοβιτς 15 (3), Γκιεντράιτις 16 (1), Τζιλεσπί, Ντος Σάντος 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 12 (2), Ουίλιαμς-Γκος 10 (2), Ράιτ 20 (1), Κέινααν 3 (1), Λαρεντζάκης 2, Μήτρου-Λονγκ 5 (1), Φαλ 4, Παπανικολάου 12 (3), Μπραζντέικις 3 (1), Πίτερς 9 (1), Σίκμα 2, ΜακΚίσικ 7 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Αντωνία Ηλία: Εκδόθηκε στην Ελλάδα η πρώην ανακρίτρια

Τσεχία: Γιατροί έκαναν άμβλωση σε... λάθος γυναίκα!

Γυναικοκτονία: Στραγγάλισε την έγκυο σύντροφό του επειδή… ντρεπόταν να την γνωρίσει στους συγγενείς του! (βίντεο)