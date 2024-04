Κόσμος

Μπάιντεν σε Νετανιάχου: Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι απαράδεκτη

Μόλις μισή ώρα κράτησε το τηλεφώνημα του αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν ο οποίος τόνισε οργισμένος στον Νετανιάχου ότι η κατάσταση με τις επιθέσεις εναντίον των εθελοντών είναι απαράδεκτη.

-

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι απαράδεκτη τόνισε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν την Πέμπτη (4/4) απευθυνόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Προειδοποίησε δε, σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο το Ισραήλ να λάβει μέτρα, αλλιώς θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες.

Η δήλωση έρχεται από τον πλέον ένθερμο υποστηρικτή του Ισραήλ, τις ΗΠΑ.

Λιγότερο από μισή ώρα διήρκησε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τηλεφωνικά τρεις ημέρες μετά το ισραηλινό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε επτά εργαζόμενους της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε στον Νετανιάχου πως είναι «απαράδεκτη» τόσο η επίθεση εναντίον εθελοντών ανθρωπιστικής οργάνωσης όσο και γενικότερα η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως έγινε γνωστό από τον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ο Τζο Μπάιντεν ζήτησε από το Ισραήλ να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει με στόχο την προστασία αμάχων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, καθώς και για την παροχή βοήθειας στον πληθυσμό του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατέστησε σαφές στον Νετανιάχου ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά τη Γάζα θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των άμεσων μέτρων που θα λάβει το Ισραήλ, αναφέρει ο Λευκός Οίκος.

Ο Τζο Μπάιντεν υπογράμμισε ότι η επίτευξη άμεσης εκεχειρίας είναι απαραίτητη για την σταθεροποίηση και τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως και για την προστασία των αμάχων. Προέτρεψε μάλιστα τον ισραηλινό πρωθυπουργό να ζητήσει από τους διαπραγματευτές του να συνάψουν συμφωνία το συντομότερο δυνατό, ώστε να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατά η Χαμάς.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις απειλές του Ιράν εναντίον του Ισραήλ, με τον Μπάιντεν να διαβεβαιώνει τον Νετανιάχου για την σθεναρή υποστήριξη της Ουάσινγκτον απέναντι στις απειλές της Τεχεράνης.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δουν αλλαγές στις πολιτικές του Ισραήλ για την προστασία των αμάχων στη Γάζα, «θα υπάρξουν αλλαγές στη δική μας πολιτική», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στις Βρυξέλλες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Μπάιντεν - Νετανιάχου.

Έκανε σκηνή η Τζιλ στον Τζο Μπάιντεν: «Σταμάτησε τον πόλεμο στη Γάζα τώρα!»

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το iEidiseis, η Τζιλ Μπάιντεν φέρεται να ζητά επιτακτικά από τον σύζυγό της και πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, «να σταματήσει άμεσα» τον πόλεμο στη Γάζα. Αυτό αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος σε συνάντηση που είχε στο Λευκό Οίκο με μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας, σύμφωνα με τους New York Times.

Συγκεκριμένα ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε στον Μπάιντεν πως η σύζυγός του δεν ήθελε να παρευρεθεί στη συνάντηση εξαιτίας της στήριξης του αμερικανού προέδρου στον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Μπάιντεν απάντησε στον συνομιλητή του πως καταλαβαίνει και πως και η δική του σύζυγος, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ τον προτρέπει να «σταματήσει τον πόλεμο, να τον σταματήσει τώρα».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του προέδρου, ο Λευκός Οίκος δεν διέψευσε τη συνομιλία υπογραμμίζοντας πως «όπως και ο Πρόεδρος έτσι και η πρώτη κυρία είναι συντετριμμένη για τις επιθέσεις στους εργαζόμενους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας (σ.σ. αναφορά για το φονικό χτύπημα στο κομβόι της οργάνωσης World Central Kitchen) και τη συνεχιζόμενη απώλεια αθώων ανθρώπων στη Γάζα. Και οι δύο θέλουν το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για την προστασία των αμάχων».

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν επίσης στους New York Times ότι ο Τζο Μπάιντεν μοιράζεται την ίδια οργή και ανησυχία για τους αμάχους στη Γάζα με τη σύζυγό του. Σημειώνεται πως η Τζιλ Μπάιντεν έχει και στο παρελθόν πάρει θέση κατά της αμερικανικής εμπλοκής σε συγκρούσεις. Υπενθυμίζεται πως η νυν πρώτη Κυρία των ΗΠΑ είχε υποστηρίξει και την απόσυρση των στρατευμάτων από το Αφγανιστάν.

