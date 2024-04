Κοινωνία

Λεωφόρος Συγγρού: Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή

Στο σημείο του δυστυχήματος εκτελούνται έργα οδοποιίας.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ, οδηγός μοτοσικλέτας που εκινείτο στο Λεωφόρο Συγγρού, για άγνωστο, μέχρι στιγμής, λόγο, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στο ύψος της Στέγης Ωνάση.

Στο σημείο έσπευσε το Ανακριτικό της Τροχαίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο, χωρίς οι γιατροί να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

