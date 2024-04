Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε ανοίγει το σύστημα για την υποβολή τους

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε μηνιαίες δόσεις, ενώ υπάρχει έκπτωση για εφάπαξ καταβολή.

Μετά τις 15 Απριλίου θα ανοίξει το taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του 2024 από περίπου 9 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2023, πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2024 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

Αν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δεύτερης δόσης.

Με διάταξη που έχει κατατεθεί στη Βουλή η έκπτωση 3% για εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος θα ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της αρχικής προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης.

