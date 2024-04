Κοινωνία

Ψέριμος: Προσάραξη φορτηγού πλοίου που μεταφέρει χιλιάδες αμνοερίφια

Φορτηγό πλοίο με σημαία Τανζανίας και 15 αλλοδαπούς μέλη πληρώματος και έναν επιβάτη, όλοι υπήκοοι Συρίας, προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ψερίμου, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποια εισροή υδάτων η τραυματισμός.

Το πλοίο, που είχε αποπλεύσει από το Μπατούμι στη Γεωργία για την Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, μεταφέρει 6.800 αμνοερίφια.

Στο σημείο του συμβάντος βρίσκονται δύο πλωτά του λιμενικού και δύο ρυμουλκά. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βορειοδυτικοί εντάσεως 5 μποφόρ.

