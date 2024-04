Οικονομία

Ανακαινίζω - Νοικιάζω: Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος Ανακαινίζω - Νοικιάζω και ποια η επιδότηση.

Από σήμερα (05.04.24) τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα Ανακαινίζω – Ενοικιάζω με στόχο να «ανοίξει» 12.500 κλειστά ακίνητα, ενισχύοντας την αγορά ακινήτων με κατοικίες προς ενοικίαση.

Οι δικαιούχοι ένταξης στο Ανακαινίζω – Ενοικιάζω θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις συμμετοχής, στο πρόγραμμα που προβλέπει την επιδότηση του 40% της ανακαίνισης του ακινήτου τους έως του ποσού των 10.000 ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμό τα 50 εκατ. ευρώ. Οι προϋποθέσεις για να εναχθεί κάποιος στο πρόγραμμα αυτό είναι:

Το οικογενειακό εισόδημα να είναι έως 40.000 ευρώ

Το όριο της περιουσίας να είναι έως 300.000 ευρώ

Μετά τις απαραίτητες διασταυρώσεις από την ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν αυτόματα ενημέρωση με την εγκριτική ή την απορριπτική απόφαση.

Επόμενο βήμα είναι η άμεση εκταμίευση της προβλεπόμενης προκαταβολής, η οποία ανέρχεται σε 50% επί του προσυπολογιζόμενου ποσού επιδότησης.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Τα σπίτια δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα των 100 τ.μ. και θα πρέπει να βρίσκονται σε οικιστική περιοχή.

Σημειώνεται πως ως «κλειστές» κατοικίες ορίζονται όσες δηλώθηκαν «κενές κατοικίες» στο Ε2 τα τελευταία 3 χρόνια.

Προαπαιτούμενο είναι οι εργασίες και τα υλικά να έχουν αγοραστεί με τιμολόγια, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Ο ιδιοκτήτης αφού θα κάνει την ανακαίνιση, είναι απαραίτητο να νοικιάσει για τρία χρόνια το ακίνητο και ο τρόπος που αποδεικνύεται αυτό είναι όταν θα υποβάλει τα τιμολόγια για να λάβει την επιδότηση, να υποβάλει μαζί και το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, το οποίο αποδεικνύει ότι έχει βρει ήδη το άτομο ή τα άτομα που θα νοικιάσει το σπίτι.

Η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της επιδότησης αφορά στους ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές με ποσοστό κυριότητας επικαρπίας ίσο με το 50%.

Ανακαίνιση σε έξι μήνες

Με βάση την ΚΥΑ, η ολοκλήρωση της ανακαίνισης του ακινήτου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε έως 6 μήνες, προκειμένου να δοθεί για ενοικίαση.

Σε περίπτωση που το ακίνητο δεν θα νοικιαστεί, τότε θα υπάρξει πρόστιμο ίσο με την επιστροφή του ποσού για την ανακαίνιση. Σημειώνεται πως «εκτός» προγράμματος μένουν όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα Εξοικονομώ.

